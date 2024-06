Czytaj więcej Służby Włamanie do systemów PAP. Fałszywa depesza o mobilizacji W piątek na platformie Polskiej Agencji Prasowej dwukrotnie pojawiła się fałszywa informacja o rzekomej częściowej mobilizacji wojskowej w Polsce. Te doniesienia bardzo szybko zdementowała PAP, a także szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Służby rosyjskie próbują zlecać polskim instytutom badawczym bardziej szczegółowe sondaże

Wróćmy do badań SW Research. Dość łatwo z nich wywieść, że nastroje wojenne trzeba podgrzewać w wymienionych wyżej grupach. Wśród młodzieży, ludzi ze średnim wykształceniem i dochodami, a także na wsi. Jak to zrobić? Dla speców od platform społecznościowych to żadne wyzwanie. Wystarczy puścić i upowszechnić plotkę, że… Tu kropka. Nie mam zamiaru podpowiadać wrogom Polski, jak manipulować naszą opinią publiczną.

Badania SW Research to tylko drobny przykład. Nie są to dane jakoś nadzwyczaj pomocne. Można wręcz powiedzieć, że przewidywalne. Dlatego służby ze Wschodu szukają bardziej szczegółowej wiedzy, próbując zlecać sondaże polskim instytutom badawczym. W grę wchodzą naprawdę duże pieniądze. Czy ktoś się tego podejmie? Nie należy tego wykluczyć; ludzka pazerność nie zna granic. Niemniej trzeba to wyraźnie powiedzieć. To współpraca z wrogiem. Obnażanie Polaków przed wrogami wolności i demokracji. Przed naszymi wrogami. W tej konkretnej sprawie pieniądz nie powinien mieć znaczenia.