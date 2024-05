Jak to było? Targowica, donoszenie na Polskę, wysługiwanie się wrogom kraju? No, to role się odwróciły (zresztą nie pierwszy raz).

Co Elon Musk napisał o Polsce

Elon Musk skrytykował Rafała Trzaskowskiego, a politycy PiS oszaleli z radości. Jak by nie patrzeć: opozycja bije więc brawo miliarderowi, który ostro krytykuje polskie władze. Samorządowe, ale przecież tak samo demokratycznie wybrane, jak wcześniej rząd PiS. Czy demokratyczny wybór Polaków nagle przestał być świętością i już można się entuzjastycznie cieszyć z tego, że obce siły go podważają? I bez żenady triumfować, bo znalazło się potężnego zagranicznego sojusznika, który atakuje Polskę?

Najciekawsze, że Elon Musk napisał o Polsce tylko jedno krótkie zdanie: „Bezwstydnie kopiuje głupie rzeczy z Ameryki. Żenujące". Tak skomentował na swoim portalu X decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o usunięciu symboli religijnych z ratusza. I tyle, zwykła prawicowa klisza, jakich na koncie u Muska codziennie można przeczytać setki.

Jak na słowa Elona Muska zareagowali politycy PiS

Tymczasem Mateusz Morawiecki skomentował to od razu słowami, notabene na Muskowej platformie X: „Ale wstyd”. Czy to znaczy, że były premier i jeden z liderów aktualnej opozycji wstydzi się, bo ktoś na Zachodzie skrytykował Polskę? Jak to szło: postkolonialne kompleksy, wstydzenie się Polski i kompradorska mentalność?