Kandydatowi na prezydenta USA nie odmawia się spotkań

Dlaczego politycy europejscy nie odmawiali licznych spotkań z politykami zza oceanu? Ponieważ logika podpowiada, że nie ignoruje się wysoko notowanych w rankingach wyborczych, potencjalnych kandydatów na przywódcę wolnego świata.

Trumpowi zarzuca się skrajny radykalizm, który nie ma żadnego uzasadnienia w decyzjach, jakie podejmował w czasie, kiedy był gospodarzem Białego Domu. Wręcz przeciwnie, w wielu obszarach był znacznie bardziej umiarkowany niż poprzednicy

Dlatego nawet meksykański prezydent Enrique Peña Nieto zaprosił w 2016 roku republikańskiego kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa, mimo że ten jako jeden z najważniejszych postulatów swojej kampanii wyborczej ogłosił budowę muru granicznego na granicy z Meksykiem. Co ciekawe, to spotkanie Trumpa z meksykańskim przywódcą było wychwalane przez prasę powiązaną z amerykańską lewicą. Reporter „The New York Timesa” pisał: „Podczas popołudniowego spotkania z prezydentem Meksyku Trump zachowywał się niemal nie do poznania, sprawiając wrażenie polityka o bardzo wyważonych poglądach i znającego protokół dyplomatyczny”. To dowodzi, że wizerunek wyborczy Donalda Trumpa zasadniczo różni się od jego prywatnego oblicza.

Zarzuca się mu skrajny radykalizm, który nie ma żadnego uzasadnienia w decyzjach, jakie podejmował w czasie, kiedy był gospodarzem Białego Domu. Wręcz przeciwnie, w wielu obszarach był znacznie bardziej umiarkowany niż poprzednicy, a po nim Joe Biden. Dowodzi tego chociażby flagowy postulat redukcji nielegalnej imigracji. Nikt w historii USA nie uczynił tak wiele krzywdy rodzinom imigranckim niż tandem Obama–Biden, mimo że obaj ci politycy obiecywali humanitarne uregulowanie tego palącego problemu, a nawet amnestię dla nielegalnie przebywających w USA obcokrajowców.

Określenie „zarzuty kryminalne” to przesada

Co różni obecną kampanię wyborczą w USA od poprzednich? Wdarł się do niej brzydki wątek procesowy. Nie ma wątpliwości, że Donald Trump powinien wytłumaczyć się z działań, które rzucają na niego poważny cień podejrzeń. Problem stanowi jednak nadużywany przymiotnik „kryminalny”. Czy rzeczywiście taki charakter mają zarzucane Trumpowi przestępstwa i wykroczenia? Przecież przymiotnik „kryminalny” to synonim słów „bandycki” i „zbrodniczy”. Donald Trump ma bez wątpienia wiele za uszami. To ten typ człowieka, który żyje w przekonaniu, że wszystko można kupić i za wszystko zapłacić. Ale czy jest kryminalistą?

Ponad połowa amerykańskich wyborców nie dostrzega kryminalnego charakteru sprawy dotyczącej relacji Trumpa z niejaką Stephanie Gregory Clifford, aktorką filmów pornograficznych występującą pod pseudonimem Stormy Daniels. Trump poznał tę kobietę w 2006 roku, czyli dziesięć lat przed swoją prezydenturą. Uznał, że znajomość była na tyle niestosowna, że należy ją wyciszyć przed opinią publiczną. Adwokat Trumpa, Michael Cohen, zapłacił Clifford 130 tys. dolarów za poufność. Należy przy tym podkreślić, że taka forma przekazywania tzw. cichych pieniędzy nie tylko nie jest w USA nielegalna, ale jest powszechnie przyjętą praktyką w wielu sprawach natury obyczajowej.