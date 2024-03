Oczywiście są z tej wizyty korzyści bardziej namacalne – 2 mld dol. pożyczki, oferta sprzedaży Polsce 96 śmigłowców Apache czy decyzja o sprzedaży prawie 1800 rakiet ziemia–powietrze i powietrze–powietrze. Gdzieś w tle jest też ogłoszona dziś decyzja, że Pentagon wysupłał skądś 300 mln dol. na jeszcze jeden pakiet pomocy dla Ukrainy przed decyzją Kongresu ws. 60 mld dol. na dalsze wspieranie walczącego z Rosją sąsiada Polski.

Reklama

Reklama

Te decyzje pokazują, jak bardzo ta wizyta polskich przywódców w USA skupiona była wokół kwestii bezpieczeństwa w rozumieniu militarnym – co po 24 lutego 2022 roku nie może dziwić.



Andrzej Duda i Donald Tusk w Białym Domu: Ważne były symbole

Ale w takim symbolicznym momencie, jakim jest niewątpliwie 25. rocznica wejścia Polski do NATO, ważniejsze wydają się symbole.

Po pierwsze ten, że gdy agresywny rosyjski imperializm znów zagraża naszej części Europy, nie jesteśmy sami. Tak jak sama – do pewnego stopnia – była w przededniu rosyjskiej inwazji Ukraina, która mogła liczyć na wsparcie i sympatię wolnego świata, ale wsparcie to miało swoje granice, czerwone linie, przez co Władimir Putin odważył się zaatakować sąsiada.