Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem USA: Poważna rozmowa w poważnej chwili

Premier Donald Tusk: Prezydent chce zdeterminować członków NATO

Tusk skomentował propozycję prezydenta Andrzeja Dudy o zwiększeniu przez państwa członkowskie wydatków na obronność do 3 proc. PKB. Premier uważa, że prezydent chce w ten sposób zmobilizować państwa NATO, by zwiększyły swoje wydatki choćby do wcześniej umówionych 2 proc. PKB.



Pożyczka dla Polski i oferta sprzedaży amerykańskiego sprzętu

Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana, podczas spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem prezydent USA Joe Biden ogłosił pożyczkę dla Polski w wysokości 2 miliardów dolarów i zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców szturmowych Apache.

Prezydent i premier RP z wizytą w USA. "Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo"

Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przebywają z wizytą w Stanach Zjednoczonych , w 25 rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Jeszcze we wtorek spotkają się z prezydentem Joe Bidenem.

Jak zapowiadał w poniedziałek prezydent podczas otwartej części Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rozmowa w Białym Domu ma dotyczyć strategicznych wyzwań "stojących przed bezpieczeństwem Polski w aspekcie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim". Andrzej Duda deklarował, że podczas rozmowy z Joe Bidenem i szefem NATO Jensem Stoltenbergiem będzie postulował o zwiększenie wydatków państw członkowskich na obronność do 3 proc. PKB. W tej chwili pożądana wysokość to 2 proc PKB, ale większość państw przeznacza na ten cel mniej.

U progu starcia wyborczego z Donaldem Trumpem Joe Biden chce wykorzystać wizytę polskich przywódców w Waszyngtonie, aby pokazać, że populizm można pokonać, a NATO opiera się na solidnych sojusznikach.

Prezydent Andrzej Duda już w zeszłym roku informował, że będzie przekonywał prezydenta Joe Bidena do zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy i magazynów sprzętu w Polsce. Dzień przed spotkaniem prezydentów w Waszyngtonie Biden powiedział, że nie ma potrzeby zwiększania liczebności wojsk USA w naszym kraju.