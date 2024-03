Czytaj więcej Dyplomacja Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem USA: Poważna rozmowa w poważnej chwili - Imponująca była jedność poglądów przy tym stole. I po polskiej stronie, ale też w każdym punkcie mieliśmy wspólne stanowisko z prezydentem Joe Bidenem i stroną amerykańską - powiedział szef polskiego rządu Donald Tusk

Andrzej Duda nie zrezygnuje z postulatu wydatków na obronność na poziomie 3 proc. PKB

Premier Donald Tusk w swoich wypowiedziach nie krytykował bezpośrednio propozycji Andrzeja Dudy, by NATO zgodziło się na to, by wydatki jego członków na obronność osiągnęły poziom 3 proc. PKB. - Żeby zamknąć dyskusję na temat tych 3 proc. Prezydent Duda ma tutaj dobrą wolę i ma determinację, żeby zmobilizować te państwa członkowskie NATO, które nie płacą dzisiaj nawet 2 proc. W jakimś sensie próbuje zawstydzić tych, którzy nie osiągają tego pułapu 2 proc – powiedział Tusk po rozmowach w Białym Domu. Wcześniej ten pomysł chłodno potraktował rzecznik Departamentu Stanu.

Co na to Pałac Prezydencki? Z naszych rozmów wynika, że prezydent Andrzej Duda ma utrzymać pomysł jako część „strategicznej komunikacji” Pałacu przez najbliższe kilka miesięcy. – Celem jest zmuszenie do większych wydatków. Nie odpuścimy – słyszymy z Pałacu Prezydenckiego. Pomysł został zaprezentowany po raz pierwszy w trakcie poniedziałkowego posiedzenia RBN.

Zdaniem naszych rozmówców, znających sytuację, prezydent będzie naciskał w tej sprawie w ramach przygotowań do lipcowego szczytu NATO. Prezydent Duda mówił publicznie po swoich rozmowach w Kongresie, że jego rozmówcy – w liderzy większości i mniejszości w Senacie oraz Izbie Reprezentantów – przyjęli pomysł z „akceptacją”. – To temat na najbliższe miesiące, a może i na dłużej – podsumowuje nasz rozmówca z Pałacu. Co więcej, jak dodaje nasz informator, zarówno demokraci, jak i republikanie w Kongresie wręcz „bardzo dobrze” przyjęli pomysł prezydenta, by członkowie NATO wydawali 3 proc. PKB na obronność.

Czytaj więcej Komentarze Jędrzej Bielecki: Polska mocno stawia na Bidena „Pańska kampania wyborcza w 2020 roku była dla nas inspiracją” – zwrócił się w Białym Domu do Joe Bidena Donald Tusk. Mając u boku Andrzeja Dudę, powiązał tym samym populizm PiS i byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Polski premier jasno więc zadeklarował swoje preferencje.

Podobieństwa i różnice między Andrzejem Dudą a Donaldem Tuskiem

We wtorek zarówno Donald Tusk, jak i prezydent Andrzej Duda wielokrotnie zapewniali, że między nimi nie ma różnic, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem Polski. To zresztą podkreślał Tusk jeszcze przed wylotem. I tak np. zarówno Tusk, jak i Duda, podnosili we wtorek kwestię blokady pomocy dla Ukrainy w wykonaniu Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Tusk wystąpił z mocnym przesłaniem pod adresem spikera Mike'a Johnsona w trakcie swojej wypowiedzi po rozmowach w Białym Domu, wskazując na jego odpowiedzialność za tysiące istnień ludzkich.