Chodzi o to czy uda nam się w Europie odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji, by zabezpieczyć nasze kraje Andrzej Duda, prezydent

Duda relacjonował, że prezydentowi Joe Bidenowi mówił m.in. o swojej inicjatywie, by "zaproponować sojusznikom w NATO wydatków na obronność na poziomie 3 proc. PKB". - Chodzi o to czy uda nam się w Europie odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji, by zabezpieczyć nasze kraje. Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm. Ten rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany - podkreślił prezydent.



- Podziękowaliśmy panu Bidenowi za to niezwykłe zaproszenie do Białego Domu, jako nie tylko reprezentacji Polski, ale też jako reprezentantów naszej części Europy, tej Europy, która odzyskała pełną niepodległość, suwerenność, po 1989 roku — dodał.



Andrzej Duda: Była mowa o śmigłowcach Apache, o 2 mld dolarów pożyczki

- Mówiliśmy o tym, że nie wolno pozwolić, by rosyjski imperializm zaburzył tą pokojową egzystencję i stabilność Europy — podkreślił prezydent.



- Była mowa o śmigłowcach Apache dla polskiej armii, o wsparciu, które zostało nam zaoferowane — 2 mld dolarów wyjątkowego wsparcia, wyjątkowej pożyczki na możliwości modernizacji naszej armii — zaznaczył.



- Jak państwo wiecie ja jutro wybieram się do Georgii. Tam odwiedzę najnowocześniejszą elektrownię atomową. Bardzo podobna będzie budowana w naszym kraju. O tym też mówiliśmy w czasie spotkania, o rozwijaniu współpracy jeśli chodzi o konwencjonalną energię nuklearną - dodał Duda.