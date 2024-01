Szkoła wysokich wyników czy szkoła szczęśliwych dzieci?

Odezwali się także nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, którzy namawiają, by w szkole zamiast wkuwania na pamięć encyklopedycznej wiedzy, wprowadzić eksperymenty. Będzie ciekawiej i pewnie więcej też w głowach zostanie. Idea słuszna.

Ale chcą także, by przedmioty przyrodnicze były także na egzaminie ósmoklasisty. Tak jak było na egzaminie gimnazjalnym, gdy młodzież pisała test matematyczno-przyrodniczy.

Czy to dobry pomysł? Trudno w tej chwili to rozważać, skoro jedna z najważniejszych, wśród toczonych obecnie dyskusji, dotyczy właśnie sensowności organizowania egzaminu ósmoklasisty w ogóle.

Zwolennicy egzaminu podkreślają, że to najbardziej obiektywne kryterium jakie bierze się pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Zwracają też uwagę, że to trening radzenia sobie ze stresem.

Przeciwnicy - że egzamin na koniec podstawówki zmusza do uczenia „pod testy” a nie rozwijaniu umiejętności. Chęć dostania się do dobrej szkoły średniej wpłynął także na rozwój rynku korepetycji. Rodzice płacą krocie, by ich dziecko wypadło na nim jak najlepiej. A dzieci już od najmłodszych lat przygotowywane są do wyścigu szczurów.

Czemu służą rankingi szkół?

Skąd wiadomo, które szkoły są najlepsze? Otóż z rankingów. Przykładowo, opublikowany w czwartek najbardziej znany ranking „Perspektyw” bierze pod uwagę sukcesy w olimpiadach i wyniki maturalne zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych. A ponieważ wiadomo, że łatwiej jest pracować z młodzieżą zdolną i chętną do nauki, więc podczas rekrutacji wybierają osoby z wysoką średnią na świadectwie i jak najlepszymi wynikami z egzaminu ósmoklasisty. Potem przekłada się to na wyniki z matury i wysoką pozycję w rankingu.