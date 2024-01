– Ostatnie lata pokazały, jak można wykorzystywać kuratoria oświaty do celów politycznych. Widzieliśmy, co robili kuratorzy, z których najbardziej znana była Barbara Nowak, ale przecież takie rzeczy działy się też w innych województwach. Tyle że nie zawsze było o tym głośno. Odejdźmy od myśli, że kurator oświaty ma jakąś władzę nad szkołą. Władzę ma dyrektor, a kurator jest po to, by mu pomagać – mówi Pleśniar.

Minister edukacji Barbara Nowacka, zwalniając w grudniu szefową kuratorium oświaty w Krakowie, zapowiedziała, że do końca roku wymieni wszystkich kuratorów oświaty w całej Polsce. Nie do końca się to udało, bo jak podaje MEN, do 31 grudnia 2023 r. udało się odwołać 12 z 16 kuratorów oświaty. W tym roku ma być to kontynuowane – właśnie odwołano też kuratora oświaty w Lublinie.

Czy egzamin ósmoklasisty zostanie zlikwidowany?

Wiele kontrowersji budzi także pomysł likwidacji egzaminu ósmoklasisty. – Ten egzamin to złe rozwiązanie, bo nauczyciele zbytnio koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. Poza tym odbywa się on na zakończenie nauki w szkole podstawowej, więc uczeń nie otrzyma informacji zwrotnej o tym, co należy poprawić ani nikt mu w tym nie pomoże. Cena tego egzaminu dla dzieci, ale też dla szkół, jest zbyt wysoka w porównaniu z zyskiem z niego – mówi Pleśniar. Tym zyskiem jest ułatwienie rekrutacji do szkoły średniej. W jaki sposób ją zmienić? – Nie wiem. Ale zastanawiajmy się nad tym – tłumaczy przedstawiciel OSSKO.

– Mogłaby to być np. rozmowa kwalifikacyjna określająca, czy uczeń pasuje do danego typu szkoły. Ale trzeba tak to zrobić, by nie dochodziło do dyskryminowania uczniów, bo każda szkoła będzie chciała wybrać sobie tych najzdolniejszych. Może gdyby nie było rankingów szkół, to nie byłoby problemu bardziej i mniej obleganych placówek – mówi prof. Konopczyński.