Czy Agnieszka Szydłowska odbuduje „starą” Trójkę?

Ale – po drugie – zarazem Agnieszka Szydłowska jest nieco młodsza niż inne głosy starej – rozumianej pokoleniowo – Trójki: Marek Niedźwiedzki, Piotr Metz, Kuba Strzyczkowski czy nawet Piotr Stelmach. A co więcej, zawsze z tej plejady gwiazd była też najbardziej otwarta na nowe muzyczne trendy. To właściwie ona sprowadziła do stacji dobry rap, to ona uporczywie spraszała do Trójki młodych twórców, nieustannie trzymała rękę na pulsie.

Nie to, żebym miał coś przeciw progresywnemu rockowi, ale w 2023 roku Trójce przyda się pewne przewietrzenie playlisty i audycji muzycznych. Po jednym z ostatnich Topów Wszech Czasów krążył nawet żart, że choć zestawienie wyszło całkiem fajnie, to jednak trochę zabrakło w nim nieco „nowszych” utworów, choćby z końcówki lat 70… Oczywiście Led Zeppelin i Queen wielkimi zespołami są, ale może nie do końca trafiają już nawet nie tylko do młodzieży, ale i 40-latków, którzy też mają już zupełnie inne muzyczne gusta. Z dawnej Trójki chyba nikt nie rozumie tego lepiej niż właśnie Agnieszka Szydłowska.

Na rynku radiowym brakuje polskiego BBC Radio 1

Rozumiem obawy ludzi, którzy boją się nowej odsłony Trójki. I woleliby dostać po prostu tę starą. Tyle że przecież stara nie tylko już jest, ale są nawet dwie: Radio Nowy Świat i Radio 357. To ciekawe projekty, które mają swoich słuchaczy. I robienie takiej trzeciej stacji niczego nowego nie wnosi. A na rynku radiowym od lat brakuje profesjonalnej stacji muzycznej dla słuchaczy 30-50-letnich. Nie kolejnego totalnie komercyjnego radia w stylu liderów rynku, ale stacji, która na poważnie zajmie się tym, czym żyją typowi konsumenci kultury i popkultury. To zadziwiające, że takiej stacji radiowej właściwie nie ma, a lukę muszą wypełniać niszowe radia. Zdecydowanie brakuje w Polsce odpowiednika BBC Radio 1, które wyznacza muzyczne trendy w Wielkiej Brytanii i odpowiada na kulturalne potrzeby 30- i 40-latków.

Trójce przyda się pewne przewietrzenie playlisty i audycji muzycznych

Ktoś powie, że tak „młody” słuchacz nie słucha dziś radia. Ale jeśli chętnie słucha podcastów – a mówią o tym dane z wielu krajów, że w tym przedziale wiekowym widać olbrzymią potrzebę słuchania ciekawych audycji, choćby w samochodzie – to dlaczego miałby nie słuchać dobrego radia albo chociaż porządnych audycji przygotowywanych również w formie podcastów przez profesjonalnych dziennikarzy? I to jest trzeci powód, dlaczego Agnieszka Szydłowska może okazać się świetnym wyborem – pracując przez ostatnie lata w nowoczesnym i skierowanym do młodego słuchacza internetowym Newonce.radio rozumie te nowe wyzwanie lepiej niż dziennikarze ciągle próbujący robić radio w starej formie.