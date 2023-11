Jędrzej Bielecki: Ile warta jest Ukraina dla Polski, pokaże sprawa akcesji Kijowa do UE

Ten odruch serca wywołał podziw całego świata. Gdy blisko dwa lata temu zaczęła się rosyjska inwazja, setki tysięcy Ukraińców znalazło schronienie w polskich domach. Także ówczesny polski rząd podjął konsekwentną kampanię, aby przekonać zachodnie stolice do jak największego wsparcia ukraińskiej armii i sam przekazał Ukraińcom istotną część broni będącej na stanie Wojska Polskiego.

Ukraińska akcesja do UE będzie wyzwaniem dla Polski

Jednak ten entuzjazm z czasem zaczął zanikać. Gdy okazało się, że na antyukraińskich nastrojach można ugrać kilku punktów procentowych w wyborach parlamentarnych, ekipa PiS nie zawała się zablokować importu ukraińskiego zboża, a premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że „już nie przekazujemy Ukrainie uzbrojenia”.

Teraz jednak test determinacji Polski we wciągnięciu Ukrainy do Unii będzie znacznie poważniejszy. Niemcy i Francja, wśród innych krajów UE, stawiają jako warunek poszerzenia Wspólnoty jej reformę. Chodzi w szczególności o ograniczenie prawa weta przy podejmowaniu przez Radę UE decyzji w sprawach zagranicznych i finansowych oraz wzmocnienie instrumentów, które służą obronie rządów prawa. Argumenty za taką zmianą trudno odrzucić: blok 35 państw nie będzie się liczył na świecie jeśli nawet jego najmniejszy kraj członkowski będzie mógł (być może pod wpływem obcych potęg) zablokować strategicznego rozwiązania w polityce międzynarodowej. Polsce, która niespełna cztery dekady temu odzyskała pełną suwerenność, trudno jest jednak na to przystać. Czy w imię rewolucji geopolitycznej, jaką oznaczałoby przyjęcie Ukrainy do Unii, zdoła przezwyciężyć głęboko zakorzenione obawy?

Niemniej trudne będą dla naszego kraju wyzwania gospodarcze związane z ukraińską akcesją. Sprawa zboża jest tego tylko przedsmakiem.