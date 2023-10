Pytanie tylko, co może zmienić bez ustaw. W PO pojawiają się rozmaite pomysły. Nasi rozmówcy przypominają, że Bruksela domagała się poprawy klimatu inwestycyjnego w polskiej gospodarce poprzez zwiększenie niezależności sądownictwa. PiS dogadał się z Brukselą na konkretne ustawy, ale Tusk może próbować wynegocjować inne mierniki „zwiększania niezależności sądownictwa”. Bez zmiany ustaw jednak arsenał środków może być ograniczony.

Pod jakimi warunkami Bruksela może odblokować KPO?

Pojawiają się pomysły typu deklaracji wejścia do Prokuratury Europejskiej, użycia wyroku TSUE do zanegowania legalności obecnej Krajowej Rady Sądownictwa itp. Jednak w samym obozie dotychczasowej opozycji nie ma zgody co do tego, jak rozwiązać problemy z neo-sędziami, z Trybunałem Konstytucyjnym czy właśnie z KRS.

Niemniej jednak Tusk w Brukseli musi coś zaproponować, złożyć jakąś konkretną deklarację dotyczącą kierunku zmian, która da Komisji i Radzie Europejskiej pretekst do tego, by odblokowała przynajmniej pierwszą transzę środków z KPO.