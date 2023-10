Piotr Uściński: Do żadnych stanowisk nie jesteśmy do końca przywiązani. Chcielibyśmy się z kimś dogadać

„Obrona polskiej suwerenności, bezpieczeństwa oraz fundamentów cywilizacji łacińskiej” to według Piotra Uścińskiego warunki, na które musiałby zgodzić się potencjalny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości. - Natomiast do żadnych stanowisk ani innych elementów nie jesteśmy do końca przywiązani. Chcielibyśmy się z kimś dogadać - przekonywał wiceminister rozwoju i technologii.