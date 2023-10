Czy demokratyczna opozycja odblokuje fundusze unijne

Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy pieniądze z KPO. I to jest dziś najważniejsza wiadomość dla gospodarki. Oczywiście u jej podstaw leży sformowanie rządu przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Nową Lewicę oraz przywrócenie praworządności. To ostatnie dla opozycji, mającej za przeciwnika Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłebskiej, może być trudne, ale przecież łatwe jest dla mniej zdolnych.

Polska musi wypełnić kamienie milowe, aby otrzymać finansowanie KPO. Jednym z nich jest zaprowadzenie praworządności w wymiarze sprawiedliwości i np. odblokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym

W pierwszej kolejności gra idzie o fundusze na Krajowy Plan Odbudowy, czyli 35,4 mld euro (z czego 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 11,5 mld euro w postaci zwrotnych pożyczek), czyli ok. 159 mld zł (odpowiednio – 107 mld zł i 52 mld zł) z przeznaczeniem głównie na inwestycje w transformacje – zieloną i cyfrową. Z wieloletniej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł.

Praworządność i pytanie, czy to jest kraj dla przedsiębiorców

Wydaje się to być najbardziej ulotną kwestią, ale jednocześnie jest jedną z najpilniejszych i najważniejszych: Polska musi wypełnić kamienie milowe, aby otrzymać finansowanie KPO. Jednym z nich jest zaprowadzenie praworządności w wymiarze sprawiedliwości i np. odblokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Problem w tym, że choć ustawa została uchwalona na początku 2023 r. przez Sejm, to prezydent Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie nie są jednak w stanie się zebrać do dziś, nie tylko dlatego, że kwestionowane jest prawo Julii Przyłębskiej do dalszego kierowania pracami Trybunału.

Ale praworządność ważna jest także dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych zagranicznych, zastanawiających się, czy wydawać pieniądze w Polsce, jak i krajowych, którzy stracili werwę do działania przez ryzyko nagłych pobudek o 6 rano. Prawo do sprawiedliwych, rzetelnych i sprawnie działających sądów jest dla biznesu jednym z tych podstawowych.

Wyborcy powiedzieli: dobra, zmiana. Dla gospodarki – patrząc po jej pierwszych reakcjach – to dobra zmiana.