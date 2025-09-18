Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zwolnieni dyscyplinarnie z Instytutu Pileckiego zostali przywróceni do pracy

Nowy dyrektor Instytutu Pileckiego Karol Madaj cofnął zwolnienia dyscyplinarne i przywrócił do pracy Hannę Radziejowską i Mateusza Fałkowskiego. Czy zmieni się też kierownik berlińskiego oddziału Instytutu?

Publikacja: 18.09.2025 13:03

Zwolnieni dyscyplinarnie z Instytutu Pileckiego zostali przywróceni do pracy

Berlin, Niemcy, 26.09.2023. Ówczesna kierownik Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska podczas otwarcia nowej wystawy stałej poświęconej patronowi placówki

Foto: Lech Muszyński/PAP

Marek Kozubal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje zostały podjęte w związku z przywróceniem Hanny Radziejowskiej i Mateusza Fałkowskiego do pracy w Instytucie Pileckiego?
  • Jakie były przyczyny ich wcześniejszego zwolnienia z Instytutu Pileckiego?
  • Jakie stanowiska obejmą Hanna Radziejowska i Mateusz Fałkowski po powrocie do pracy?
  • Jakie plany ma Instytut Pileckiego wobec nowojorskiego oddziału?

– Hanna Radziejowska oraz Mateusz Fałkowski, na mocy zawartego z Instytutem porozumienia, zostali przywróceni do pracy w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego. Cofnięte zostało też dyscyplinarne zwolnienie ich z pracy – powiedział Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego.

Zwolnienia w Instytucie Pileckiego po publikacji „Rzeczpospolitej”

Tym samym cofnął on decyzje podjęte przez poprzedniego dyrektora prof. Krzysztofa Ruchniewicza, który zwolnił ich z pracy po publikacji w „Rzeczpospolitej”, gdzie opisaliśmy nieprawidłowości w tej instytucji.

W tamtej publikacji red. Maciej Miłosz opisał część listu Hanny Radziejowskiej skierowanego do minister kultury Marty Cienkowskiej. Wskazał, że dyrektor Ruchniewicz „oczekiwał przygotowania cyklu seminariów i zaproponował m.in. organizację seminarium poświęconego zwrotom dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz mienia prywatnego należącego do osób pochodzenia żydowskiego”. Seminarium miało być zorganizowane wspólnie z MKiDN, a więc stać się wydarzeniem rządowym. Dalej autorka listu stwierdzała, że „propozycja dyrektora Ruchniewicza, będącego jednocześnie pełnomocnikiem ds. relacji polsko-niemieckich, jest sprzeczna z polityką państwa polskiego i budzi poważne obawy co do negatywnych konsekwencji zarówno dla MKiDN, jak i Instytutu Pileckiego”.

Czytaj więcej

Karol Madaj dyrektor Instytutu Pileckiego
Polityka
Nowy dyrektor Instytutu Pileckiego: Chcę uspokoić sytuację
Reklama
Reklama

Kilka dni później dwójka pracowników instytutu opublikowała artykuł w „Rzeczpospolitej”, po którym zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

„Ostatnie działania Hanny Radziejowskiej poważnie podważyły zaufanie pracodawcy. Przedstawiane przez nią w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych nadinterpretacje i insynuacje, co do realizowanych przez Instytut projektów, stanowią przekroczenie norm i relacji pracownik – pracodawca. W szczególności, gdy udostępnianie osobom trzecim wewnętrznej korespondencji czy swoich obaw na temat działalności Instytutu następuje bez omówienia ich wcześniej wewnętrznie” – uzasadniał swoją decyzję Krzysztof Ruchniewicz.  

Czytaj więcej

Marta Cienkowska
Polityka
Marta Cienkowska: Polityka historyczna to priorytet Ministerstwa Kultury

Czym zajmie się Hanna Radziejowska?

Teraz Hanna Radziejowska obejmie stanowisko pełnomocnika dyrektora ds. dialogu polsko-niemieckiego, a Mateusz Fałkowski powróci na stanowisko zastępcy kierownika oddziału berlińskiego. „Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, z uznaniem odniósł się do osiągnięć, profesjonalizmu i nadzwyczajnego zaangażowania przywróconych do pracy osób oraz zarządzanego przez nich zespołu w Oddziale Instytutu w Berlinie” – czytamy w oświadczeniu Instytutu Pileckiego. Madaj dodał, że pozwoli to m.in. na uspokojenie sytuacji wokół instytutu. Podkreślił, że Hanna Radziejowska zajmie się m.in. kwestią dalszej koncepcji funkcjonowania oddziału Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, który znajduje się w organizacji. – Do końca roku powinna być otworzona tam wystawa – powiedział nam Karol Madaj.

Jednocześnie nowy szef Instytutu Pileckiego poinformował, że ogłosi konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie. Do czasu jego rozstrzygnięcia p.o. kierownika Oddziału w Berlinie będzie Joanna Kiliszek.

Reklama
Reklama

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miejsca Regiony Europa Niemcy Berlin Historia Historia Polski Kultura Instytut Pileckiego

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje zostały podjęte w związku z przywróceniem Hanny Radziejowskiej i Mateusza Fałkowskiego do pracy w Instytucie Pileckiego?
  • Jakie były przyczyny ich wcześniejszego zwolnienia z Instytutu Pileckiego?
  • Jakie stanowiska obejmą Hanna Radziejowska i Mateusz Fałkowski po powrocie do pracy?
  • Jakie plany ma Instytut Pileckiego wobec nowojorskiego oddziału?
Pozostało jeszcze 89% artykułu

– Hanna Radziejowska oraz Mateusz Fałkowski, na mocy zawartego z Instytutem porozumienia, zostali przywróceni do pracy w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego. Cofnięte zostało też dyscyplinarne zwolnienie ich z pracy – powiedział Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego.

Zwolnienia w Instytucie Pileckiego po publikacji „Rzeczpospolitej”

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Karol Madaj dyrektor Instytutu Pileckiego
Polityka
Nowy dyrektor Instytutu Pileckiego: Chcę uspokoić sytuację
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podczas briefingu prasowego w siedzibie M
Komentarze
Instytut Pileckiego to tylko szczyt góry lodowej. Rząd Donalda Tuska źle zarządza kulturą
Krzysztof Ruchniewicz
Polityka
Krzysztof Ruchniewicz odwołany z Instytutu Pileckiego po publikacji „Rzeczpospolitej”
Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie
Polityka
Prof. Krzysztof Ruchniewicz: Kierowniczka Instytutu Pileckiego w Berlinie odwołana
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Reklama
Reklama
e-Wydanie