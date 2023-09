Różne obowiązki piłkarzy i elektryków wobec ojczyzny

To bardzo dobra lekcja, którą należy przekazać i polskiej młodzieży. Po co ginąć w obronie Bachmutu czy Łomży, skoro można w tym samym czasie za grube pieniądze uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu, żyć w luksusie i być bezpiecznym? W końcu gdy na wojnie zginie hydraulik-ochotnik czy siłą wcielony do armii elektryk, to jest to sprawa biologiczna, natomiast gdyby zginął znany z ekranów telewizorów sportowiec, byłaby to już metafizyka – a metafizyki lepiej unikać, bo jest nieodgadniona.

Zatem: ruszaj na boiska i do sal gimnastycznych, polska młodzieży. Jeśli dająca sławę aktywność fizyczna ratuje nawet przed udziałem w wojnie, to już nikt nie może mieć wątpliwości, że sport to naprawdę zdrowie.

18 września 1939 r. na moście na Czeremoszu w Kutach pułkownik Ludwik Bociański usiłował zatrzymać uciekającego z kraju naczelnego wodza marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, a gdy mu się to nie udało, podjął próbę samobójczą, strzelając sobie w pierś. Pułkownik Bociański zdawał się rozumieć, że są rzeczy, których robić nie wypada i takie, które robić trzeba.

Miłego prysznica, panie Zinczenko. Czy aby woda nie za zimna?