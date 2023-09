Władimir Putin podpisał dekret o poborze 130 tys. Rosjan do wojska

Oznacza to, że Rosjanie chcą przeprowadzić pobór do wojska także na kontrolowanych przez siebie terenach Ukrainy. We wrześniu 2022 roku w Moskwie odbyła się ceremonia, podczas której Władimir Putin ogłosił włączenie do Rosji należących do Ukrainy obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Ani Kijów, ani państwa Zachodu nie uznały tej aneksji.

Pobór w Rosji. Wiek poborowych jeszcze bez zmian

Rosyjskie media przypominają, że wiosną 2023 roku do służby wojskowej w Rosji powołano 147 tysięcy osób, a jesienią ubiegłego roku - 120 tysięcy osób. Według agencji TASS, średnio za każdym razem pobór dotyczył 130 tys. osób.

W sierpniu 2023 roku w Rosji przyjęto ustawę podnoszącą górną granicę wieku poboru do wojska z 27 do 30 lat. Zmiany te wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku, obecny pobór odbywa się jeszcze według starych zasad.

Andriej Kartapołow, szef komisji obrony Dumy Państwowej (izby niższej rosyjskiego parlamentu) powiedział, że poborowi będą otrzymywać wezwania do wojska w formie papierowej. Wezwania w formie cyfrowej mają być przeprowadzane jedynie w formie testów.

Większa kara za uchylanie się od poboru

Tegoroczny jesienny pobór w Rosji różni się od poprzednich tym, że zgodnie z obowiązującymi od 1 października przepisami kara za niestawienie się na wezwanie komisji poborowej "bez ważnego powodu" wynosi 30 tysięcy rubli, a nie, jak do tej pory, 3 tys.