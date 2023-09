Ukraina: 30-latkowie nie będą już mogli uciekać przed poborem na studia?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 558 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 3 na 4 września Rosjanie zestrzelili drony nad Morzem Czarnym i obwodem kurskim.

W "Rzeczpospolitej" piszemy w poniedziałek, że Polskę i inne państwa UE mogą zalać ukraińskie wnioski o ekstradycje mężczyzn, którzy dzięki łapówkom wyjechali z kraju. – To istotna liczba dla Ukrainy, bo te osoby mogły zostać zmobilizowane i zwiększyć szeregi naszych sił zbrojnych, wzmacniając tym samym naszą obronę i bezpieczeństwo – tłumaczył Wenisławski z komitetu bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu Rady Najwyższej Ukrainy.



60 tys. Ukraińców uciekło przed poborem na studia?

Teraz "Ukraińska Prawda" pisze, że do Rady Najwyższej trafił projekt ustawy, która kończy ze zwalnianiem z mobilizacji studiujących mężczyzn, którzy mają ponad 30 lat i nie studiują w sposób ciągły, albo zapisali się na drugi lub kolejny kierunek studiów.



- Otrzymałem informację z Ministerstwa Edukacji i Nauki, że w latach 2019-2021 było 40 tys. studentów w wieku powyżej 25 lat. W 2022 roku, gdy zaczęła się pełnowymiarowa wojna, było 106 tys. studentów w wieku powyżej 25 lat. W tym roku ta liczba też zbliża się do 100 tysięcy. Oznacza to, że 60 tys. mężczyzn zdecydowało się wykorzystać (studiowanie) jako okazję do uniknięcia mobilizacji - powiedział Wenisławski.