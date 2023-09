Skoro premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ta wspólnotowa siła polskiej kultury tak imponuje, dlaczego robi wszystko, by ludzi inaczej myślących wyłączać dziś poza nawias wspólnoty? Dlaczego usilnie buduje kulturę polityczną, która inne partie spycha już nie tylko tam, gdzie stało ZOMO, ale gdzie stali zaborcy? Ba, gdzie stał Stalin.

Czy dzięki premierowi Morawieckiemu polskość na pewno ma dziś większą moc przyciągania? Przekona taką retoryką nieurodzonych nad Wisłą mieszkańców Polski (a jest i będzie ich coraz więcej) do tego, by traktować naszą wspólnotę jak swoją własną? By ich dzieci pokochały polskość tak, jak zrobił to Karol Levittoux?

Poważne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy i podziękowania ministra Piotra Glińskiego

Mateusz Morawiecki uwielbia nawiązywać do historii, opowiadać o polskiej tożsamości. Można by złośliwie mu wytknąć, że niestety sam nie za wiele z tych przydługich opowieści rozumie. Ale gorzej, jeśli rozumie doskonale, bo wtedy wychodzi na to, że ma świadomość tego, jakie efekty będzie mieć wzmacnianie politycznej polaryzacji i pogłębianie polskich podziałów. A mimo to, cynicznie, przykłada do tego rękę. Dla doraźnych politycznych celów.

Dobrze, że na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Polski prezydent Andrzej Duda potrafił wznieść się ponad te doraźne cele swojego obozu. Oddał sprawiedliwość swojemu politycznemu patronowi, mówiąc, że zamiast niego w tym miejscu powinien stać śp. prezydent Lech Kaczyński, w zasadzie inicjator powstania MHP, który marzył o takim gmachu. Ale nie atakował politycznych przeciwników.

Kilku szpilek nie oszczędził sobie za to minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Jednak na koniec podziękował Michałowi Olszewskiemu, zastępcy Rafała Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu – za współpracę ponad podziałami. A Robert Kostro, dyrektor MHP, podziękował ministrom kultury w rządzie PO-PSL – za wcześniejszą, wspólną pracę nad powstaniem muzeum. Przy nich premier Morawiecki ze swą polityczną zapiekłością wyglądał niestety jak partyjny siepacz.