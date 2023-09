Prawo i Sprawiedliwość nagrywa kolejne spoty o filmie, wypowiada się o nim prezydent, premier, szef MON i MSW. Mówi o nim na okrągło propagandowa telewizja publiczna. Przekaz jest jednoznacznie negatywny, pełen nienawiści i personalnych ataków. I to politycy PiS odpowiadają za hejt, który wybuchł w sieci. Kandydat PiS z zachodniopomorskiego sugeruje, że aktorzy, którzy grali w filmie powinni skończyć jak konfidenci w czasie drugiej wojny. Prezydent powtarza hasło, że „tylko świnie siedzą w kinie”, a za nim robią to dziesiątki kandydatów PiS w wyborach. W dodatku aluzje do żydowskiego pochodzenia Holland wyzwoliły pokłady niezbyt głęboko skrywanego polskiego antysemityzmu. Wystarczy parę minut w mediach społecznościowych, by się samemu przekonać, jakie szambo wybiło.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński wygłosił oświadczenie ws. "Zielonej granicy" Holland. "Ojkofobia, kondominium, armia Putina" Pani (Agnieszka) Holland daje wyraz ojkofobii, zarówno w tym filmie, który ma charakter po prostu haniebny, odrażający, obrzydliwy. Ale to jest także element wyraźnie występujący także w jej wywiadach - mówił Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu.

Ale PiS wie, że na tym może tylko zyskać. Cóż z tego, że rozbudzone emocje trudno będzie potem stłumić. Cóż z tego, że ktoś zaatakuje w sklepie Borysa Budkę, wołając do niego, że jest „świnią”. Przecież przyzwolenie na tę nienawiść dała partia rządząca.

Episkopat ostrzegał przed nakręcaniem emocji przeciw migrantom

Cóż z tego, że Episkopat w lipcu, po tym, jak rozpoczęła się dyskusja o referendum w sprawie uchodźców, ostrzegał przed politycznym instrumentalizowaniem kwestii migracji, bo doprowadzi to do wzrostu ksenofobii. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że teraz waży się ich być albo nie być. By wygrać, muszą maksymalnie podgrzać emocje. Obietnice wyborcze nie dały tego efektu. Podniesienie zapomogi dla dzieci do 800 złotych, darmowe autostrady ani program ocieplania bloków z wielkiej płyty nie zadziałały. Pozostała więc nienawiść.

Szczególnie że w międzyczasie wybuchła afera wizowa, która sprawiła, że w wielu głowach pojawiło się pytanie, czy PiS jest w swym działaniu konsekwentne, bo przecież ostrzega przed migrantami, a tu system wizowy był skażony korupcją. I nie ważne nawet, czy za łapówki przyznano kilkaset, kilka czy kilkadziesiąt tysięcy wiz przybyszom z Afryki i Azji. Ważne jest to, że system wjazdu do Polski był dziurawy jak szwajcarski ser i cała opowieść o tym, że tylko PiS zagwarantuje nam bezpieczeństwo, zaczęła się chwiać.

Nienawiść, broń atomowa w polityce

Dlatego w wyniku chłodnej kalkulacji obóz władzy postanowił sięgnąć po najpotężniejszą broń – totalną nienawiść. Film Agnieszki Holland wykorzystano do rozpętania absolutnie bezprecedensowej kampanii nienawiści. Reżyserkę porównano do Goebbelsa, spot na temat jej filmu ilustrowano zdjęciami Hitlera i Stalina. Czy w naszym języku istnieją poważniejsze oskarżenia niż porównania do twórców totalitarnego aparatu? Trzy tygodnie przed wyborami sięgnięto po oskarżenia o sile bomby atomowej. I przyniosły one oczekiwany przez PiS efekt.