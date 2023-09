Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie ws. "Zielonej granicy" Agnieszki Holland. "Ojkofobia, kondominium, armia Putina"

- Mamy dziś wydarzenie do którego trzeba się ustosunkować. Tym wydarzeniem jest film pani Agnieszki Holland, "Zielona granica". To jest film o którym można i trzeba mówić w różnych aspektach - tymi słowami zaczął swoje oświadczenie Kaczyński.



Reklama

Jarosław Kaczyński zarzuca Agnieszce Holland "ojkofobię"

- Pierwszy z nich wygląda w ten sposób, że film jest sfinansowany w niemałej mierze przez tych, którzy dzisiaj stanowią podstawę, główne siły opozycji. Bo tu i Warszawa, Mazowsze rządzone przez PSL. Z drugiej strony różne instytucje zewnętrzne, także związane z Komisja Europejską. A film ma charakter, który jest, można powiedzieć przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia i do zgody na relokację. Tak to trzeba odbierać na płaszczyźnie politycznej, płaszczyźnie faktów, która opiera się na analizie obecnej sytuacji. W tym także tej, która odnosi się do referendum - tam trzecie i czwarte pytania to pytania, które tych spraw dotyczą. Chodzi więc o ukazanie w ten sposób sytuacji na granicy, iż to ma przekonać, przynajmniej niektórych, że ta ochrona polskiej granicy to w gruncie rzeczy jedno wielkie przestępstwo - przekonywał.



- Ale to tylko jeden aspekt tej sytuacji. Drugim jest ojkofobia. Pani Holland daje jej wyraz, zarówno w tym filmie, który ma charakter po prostu haniebny, odrażający, obrzydliwy. Ale to jest także element wyraźnie występujący także w jej wywiadach. Nienawiść dla własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób z tego środowiska, jest czymś co trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą, szczególnie jeśli ojczyzna jest w sytuacji, w jakiej dziś jest Polska. Obok toczy się wojna, mamy rosyjską agresję, mamy także agresję w stosunku do Polski, wojnę hybrydową. Wpisywanie się w plany Putina, to jest rzecz po prostu niebywała. Niebywała i trzeba ją potępić z całą mocą, jeśli chodzi o wymiar moralny tej sytuacji - kontynuował.



- Wreszcie jest ten wymiar, który ma związek, odnosi się, do sytuacji tych, którzy bronią polskiej granicy: straży granicznej, wojska, policji. Oni zostali tam przedstawieni haniebnie. To jest paszkwil, odrażający, obraźliwy paszkwil, w takim stylu, którego nie chcę charakteryzować zbyt dokładnie, aby nie dawać drugiej stronie argumentów o żadnych redukcjach. Proszę zwrócić uwagę w jakiej sytuacji znajdują się i ci ludzie, którzy służą Polsce, ich rodziny i ci wszyscy, którzy mogą się w obecnej sytuacji międzynarodowej czuć zagrożeni - podkreślił prezes PiS.



- Ci, którzy robią takie filmy, którzy je wspierają, które przyjmują je dobrze, są w gruncie rzeczy armią Putina - trzeba to sobie jasno powiedzieć - podsumował.