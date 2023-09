Borys Budka zaatakowany w Katowicach. Poseł KO ostrzega Kaczyńskiego, że może dojść do tragedii

- Ten człowiek zaatakował mnie fizycznie, zniszczył mój telefon - powiedział Borys Budka, odnosząc się do przebiegu ataku zaznaczając, że "na szczęście nie doszło do tragedii" i że "na szczęście policja bardzo szybko ustaliła sprawcę", który został zatrzymany.



Budka wzywa Kaczyńskiego do debaty z Tuskiem

- Panie Kaczyński, to pan ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj w tej sferze w Polsce - oświadczył, zwracając się do prezesa PiS.

- Jeżeli pan nie przestanie z tym swoim chorym językiem nienawiści, jeżeli pan nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi Koalicji Obywatelskiej, to dojdzie do tragedii. Czy pan chce, żeby powtórzyła się tragedia z Gdańska? Czy pan zdaje sobie sprawę, panie Kaczyński, że pana wyznawcy biorą dosłownie pana słowa? Czy pan chce dzisiaj wziąć odpowiedzialność za tragedię, która może się zdarzyć? - kontynuował Borys Budka.



Szef klubu KO zaapelował do prezesa PiS, by ten przemyślał to, co robi. - Jeżeli pan chce dyskutować o Polsce, to niech pan stanie do debaty z Donaldem Tuskiem, przed kamerami, na żywo, nawet w tej pana reżimowej telewizji. A jak pan nie potrafi dyskutować, to niech pan przynajmniej nie szczuje, niech pan przynajmniej nie napuszcza ludzi na innych - mówił po ataku w Katowicach Borys Budka.

Budka: Gdyby sprawca ataku miał nóż, mogło dojść do tragedii

Pytany o przebieg ataku Borys Budka powiedział, że sprawca "nie wyrażał żadnej skruchy" i "czuł się wręcz bohaterem". - On wiedział, kim jestem, atakował mnie personalnie, wyzywał. Kiedy chciałem to udokumentować, dopuścił się rzeczy niebywałej, zniszczył mój telefon - dodał. Polityk mówił, że jeśli napastnik byłby uzbrojony np. w nóż, to "naprawdę mogło dojść do tragedii". Pytany, czy doszło do kontaktu fizycznego między sprawcą ataku a nim poseł odparł, że tak. - Ten mężczyzna zaczął mnie popychać, wybił mi telefon z ręki, zniszczył ten telefon - relacjonował dodając, że napastnik był "bardzo agresywny".