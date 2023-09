Michał Kolanko: KO w Tarnowie łapie bardzo potrzebny oddech

Kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej można podzielić na kilka etapów. Jeden z nich bez wątpienia zaczął się, gdy do gry wszedł Rafał Trzaskowski - jako wsparcie dla Donalda Tuska w Białej Podlaskiej, 17 kwietnia tego roku. Drugi to oczywiście marsz z początku czerwca, gdy Tusk zepchnął PiS na kilka tygodni do defensywy. Trzeci zaczyna się w sobotę konwencją w Tarnowie.

Czytaj więcej Wybory Donald Tusk ogłasza program KO. "Polki odzyskają swoją godność" Podziękowałem Morawieckiemu za funkcję doradcy w Radzie Gospodarczej, kiedy zorientowałem się, że nie jest mu łatwo rozróżnić, co jest własnym interesem, a co interesem państwowym - mówił na konwencji KO w Tarnowie Donald Tusk.

Rycerze Jedi w białych koszulach

W Tarnowie Tusk i Trzaskowski, a także inni politycy KO przedstawili 100 konkretnych spraw na 100 dni rządzenia. KO bardzo potrzebowała takiego komunikatu - o tym co chce zrobić po ewentualnych wygranych wyborach. Bo nie da się ukryć, że do tej pory Koalicja prezentowała głownie manichejskie przesłanie o tym, że kampania to walka dobra ze złem, Rycerzy Jedi w białych koszulach przeciwko Ciemnej Stronie Mocy. To dobrze zarysowana opowieść, której symbolem stały się bialo-czerwone serduszka powszechne w trakcie kampanii wyborczej od czerwca. Ale jak pokazują wyniki sondaży to opowieść, która też nie sprawia, że Platforma wygrywa wybory. Co najwyżej mogła liczyć na mocne drugie miejsce. W piątek Onet podał nawet, że w wewnętrznych badaniach na zlecenie PO partia Kaczyńskiego ucieka Platformie.

Ważne wystąpienie Rafała Trzaskowskiego

Konwencją programową w Tarnowie PO łapie więc w tej kampanii bardzo potrzebny oddech. Opowieść programowa jest teraz równoległa z przesłaniem o tym, co KO rzeczywiście chce zrobić po wyborach. Widać też, że wiele z propozycji jest kierowanych do konkretnych grup, zwłaszcza do kobiet. To właśnie mobilizacja kobiet 15 października ma między innymi dać Koalicji Obywatelskiej wyborczy sukces. Warto też odnotować przemówienie Rafała Trzaskowskiego - skoncentrowane na przyszłości i wspólnocie, niemal jak zapowiedź drugiej kampanii prezydenckiej prezydenta Warszawy. W tym tygodniu zresztą o takiej kampanii i jej przygotowaniach mówił publicznie Sławomir Nitras, jeden z najbliższych współpracowników Trzaskowskiego.