Wybitni naukowcy, artyści, utalentowane kobiety, utalentowani mężczyźni, przed którymi mogły być dekady pracy dla ojczyzny, osoby ważne dla społeczności lokalnej – przez półtora roku wielkiej wojny czytaliśmy, słyszeliśmy wiele opowieści o Ukraińcach, którzy poszli na front i zginęli.

Reklama

Każda przedwczesna śmierć, każda śmierć na wojnie to ból i strata. Ale jak by to źle nie brzmiało, dla przyszłości narodu i kraju nie każda jest równa. I jak by to źle nie brzmiało, możliwość przeżycia w czasie tak krwawej wojny to dla mężczyzn w wieku poborowym przywilej. Kto ma jednak o tym przywileju decydować? Ci, co zginęli, go nie mieli. Wielu go nie chciało, sami zgłosili się na trudne odcinki frontu. To szczególni bohaterowie.

Czytaj więcej UKRAINA Polska zaczęła wydawać Ukrainie mężczyzn, którzy wyjechali z kraju Polskę i inne państwa UE mogą zalać ukraińskie wnioski o ekstradycje mężczyzn, którzy dzięki łapówkom wyjechali z kraju. Niektórych Ukraińców Polska już przekazuje służbom nad Dnieprem.

Są jednak i tacy, co za przywilej przeżycia zapłacili. Spokojnie mieszkają, robią interesy, bawią się nie tylko z dala od frontu, ale i za granicami Ukrainy. W Warszawie i wielu innych polskich miastach widać dziesiątki Ukraińców, młodych i w wieku średnim, którzy zachowują się tak, jakby wojna ich nie dotyczyła – ktoś ma ją wygrać za nich.

Dekownictwo uderza w wizerunek Ukrainy

Takich, co zapewnili sobie przywilej przeżycia, są dziesiątki tysięcy. Stali się niezwykle drażliwym problemem dla władz Ukrainy. Nie chodzi tylko o to, że brakuje żołnierzy, którzy mogliby przyśpieszyć przeprowadzenie kontrofensywy. To jest też bardzo ważne, choć niektórzy twierdzą, że przymuszony do walki żołnierz, niezdeterminowany do obrony ojczyzny, jest nieprzydatny.