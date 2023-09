Ukraina ściągnie na wojnę rodaków, którzy uciekli z kraju

Zakaz wyjazdu dla mężczyzn w wieku 18–60 lat został wprowadzony 24 lutego ubiegłego roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Dzisiaj wyjechać może legalnie tylko wąska kategoria mężczyzn, m.in. samotni ojcowie lub ojcowie wielodzietnej rodziny. Według danych Komendy Głównej Straży Granicznej, przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”, w tym czasie, do 31 sierpnia tego roku, do Polski wjechały 2 869 794 obywateli Ukrainy w wieku objętym tym zakazem, wyjechały – 2 790 040.

80 tys. ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym wjechało do Polski po 24.02.2022 r. i wyparowało

To liczba odpraw granicznych. Jedna osoba mogła przekroczyć granicę nawet kilkaset razy – zaznacza por. Anna Michalska, rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej.

Po odjęciu wyjazdów od wjazdów zostaje w Polsce 79 754 Ukraińców potencjalnie objętych mobilizacją w kraju. Nie wiadomo, ilu z nich spełniało rzeczywiście wymogi wyłączenia. Polska nie miała ani prawa, ani obowiązku weryfikowania tej grupy na granicy i – jak odpowiada Michalska – Straż Graniczna dotychczas nie przekazywała danych tych osób służbom w Kijowie.

Ściganie uciekinierów z zagranicy nie będzie ani szybkie, ani łatwe

Czy w Kijowie jest wola polityczna, by ściągać takich ludzi do kraju? – Jest rozumienie tego, że sporo obywateli Ukrainy w wieku poborowym nie wywiązuje się ze swoich obowiązków przed wojskiem – mówi „Rzeczpospolitej” Fedir Wenisławski z parlamentarnego komitetu bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, który jest przedstawicielem prezydenta Ukrainy w Radzie Najwyższej. – Czy możemy ich ściągnąć i pociągnąć do odpowiedzialności? Jestem prawnikiem i nie rozumiem, jak moglibyśmy to szybko i efektywnie zrobić bez naruszenia praw człowieka – mówi.

Ściganie uciekinierów z zagranicy, jak przyznają nasi rozmówcy w Kijowie, nie będzie ani szybkie, ani łatwe. – Do masowego ścigania takich ludzi potrzebne są spore siły i wątpię, by to było możliwe. Ukraińskie organy ścigania i bez tego mają sporo pracy. Ekstradycją będą się zajmować wyłącznie w przypadkach, gdy dochodzi do ciężkich przestępstw, np. zabójstw – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy kijowski politolog. Przypomina, że Kijów od lat bezskutecznie próbuje ściągnąć kilku swoich oligarchów z państw Europy.