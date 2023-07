Bogusław Chrabota: Tusk nie powinien straszyć migrantami

Jest pewna nieelegancja w spocie Donalda Tuska poświęconym przygotowywanym przez rząd przepisom o szybkiej ścieżce dla migrantów mających trafić do Polski. Przede wszystkim, dobrze, że takie przepisy powstają. Bo nasz kraj – o czym piszemy na tych łamach niemal codziennie – potrzebuje rąk do pracy. A szerzej, i to również kwestia podejmowana przez nasz tytuł od lat, potrzebujemy racjonalnej, przemyślanej i konsekwentnej polityki migracyjnej, która zapełni poszerzającą się lukę między popytem i podażą na pracę.

W pewien sposób, jak dotąd, rząd wyręczała historia. Ciągnące się od niemal dekady problemy w Ukrainie od dawna powodowały migrację lokalnej siły roboczej nad Wisłę. Wojna ten proces tylko spotęgowała. Niemniej, niezależnie od tego, ilu Ukraińców wchłonął i jeszcze wchłonie polski rynek pracy, popyt na import siły roboczej do Polski będzie tylko rósł. Dziś, gdyby go zaspokoić w 100 proc., jedna ósma pracowników na naszym rynku rekrutowałaby się z migracji.

Mam wrażenie, że wszyscy to rozumieją – Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, lewica. Najgorzej z Konfederacją, ale to w jakiś sposób test dla ludzi takich jak Sławomir Mentzen. Grzegorza Brauna i jemu podobnych o elementarne wyczucie realiów nie podejrzewam, ale Mentzen mógłby się opowiedzieć, czy w kwestii zasilenia polskiego rynku pracy przez migrantów bliżej mu do pragmatyzmu czy ideologicznego zacietrzewienia.