Mateusz Morawiecki odpowiada na słowa Donalda Tuska ws. migrantów. "Farbowany lis"

W niedzielę były premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniósł się do ostatnich wydarzeń we Francji oraz do polityki migracyjnej obecnych władz Polski. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej powiedział, że wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński "przygotowuje dokument", dzięki któremu do Polski przyjedzie "jeszcze więcej obywateli z państw takich jak Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu".

Reklama

Tusk: Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem

Tusk mówił, że Kaczyński "już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli" i że takich osób było "50 razy więcej niż w 2015 roku", gdy PiS przejmowało rządy z rąk PO-PSL. Jednocześnie lider Platformy ocenił, że prezes PiS "szczuje na obcych i na imigrantów". Przekonywał, że Kaczyńskiego trzeba "jak najszybciej" odsunąć od władzy. - Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami - oświadczył na nagraniu przewodniczący Platformy.

Reakcja Morawieckiego

Na słowa Donalda Tuska zareagował premier Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, który zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. - Papier wszystko przyjmie, a TikTok Donalda Tuska zniesie jeszcze więcej - bo choć naprawdę trudno w to uwierzyć, to ten farbowany, polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic - skomentował.

- Tak, tak, ten sam Donald Tusk, który jest patronem (europosłanki - red.) Janiny Ochojskiej, która niemal codziennie wzywa do otwarcia polskich granic, obraża polski mundur. Patron posłów Platformy Obywatelskiej biegających z reklamówkami i wzywających do wpuszczenia nielegalnych imigrantów - mówił Morawiecki.