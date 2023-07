Podczas debaty nad projektem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że jego formacja nie godzi się na mechanizm relokacji nielegalnych migrantów. - Na to nie zgadza się także naród polski i to musi być przedmiotem referendum. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy - oświadczył prezes PiS.