Bogusław Chrabota: Rosyjska komedia z Prigożynem w roli głównej

Najprostsza interpretacja, jaka się nasuwa podpowiada dość banalny scenariusz. Prigożyn oczywiście miał rację, że wojna jest prowadzona w sposób fatalny i skrajnie niekompetentny. Szojgu oczywiście powinien zrezygnować. Ostrzał jednostek Wagnera się wydarzył, i albo był świadomą prowokacją, albo efektem nadmiernej ilości wypitego alkoholu przez artylerzystów. Dlatego Prigożyn miał powód, by się zdenerwować. Ostatecznie jednak, u bram Moskwy uspokoiły go telefony licznych kolegów. „Żenia, ty durak?” „Żenia nie wygłupiaj się. Zawracaj”.

Prigożyn sam zrozumiał, że uczestniczy w komedii

Otrzeźwiały Prigożyn więc zawrócił, przekonany przez Łukaszenkę, że nikt nie pociągnie go do odpowiedzialności za bunt, zdradę państwowa i śmierć broniących kremlowskich władz żołnierzy. I właśnie to ostatnie jest najbardziej dramatyczną prawdą o współczesnej Rosji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak Łukaszenko wykorzysta rozwiązanie buntu Prigożyna Analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną uważają, że Aleksander Łukaszenko wykorzysta powstrzymanie buntu Jewgienija Prigożyna, aby opóźnić sformalizowanie Państwa Związkowego Rosji i Białorusi lub uniemożliwić Putinowi wykorzystanie białoruskich sił na Ukrainie.

Słuszny skądinąd bunt wydarza się z piątku na sobotę. Z soboty na niedzielę się kończy. Buntownicy idą niemal nie niepokojeni na Moskwę, a potem zawracają. Osłupiały Putin nie wie co się dzieje. Ucieka, albo nie. A całą sytuację rzekomo ratuje słaby i pogardzany dyktatorek z Mińska. Na koniec wszyscy udają, że nic się nie stało. Slapstick. Tylko, że w państwie z największym arsenałem nuklearnym na świecie. Nie wiadomo: bać się, czy śmiać się. Jedno i drugie straszne.