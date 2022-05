Z nadawaniem wizytom miana historycznych warto zachowywać ostrożność, czas szybko weryfikuje takie oceny. Ta jednak ma szansę, by się zapisać w pamięci Ukraińców i Polaków na dłużej. Nie tylko dlatego, że Andrzej Duda jest pierwszym zagranicznym przywódcą zaproszonym do wygłoszenia przemówienia w ukraińskiej Radzie Najwyższej od początku wojny, wywołanej przez Rosję 24 lutego.

Reklama

Ważne są słowa, które padły podczas jego przemówienia i przemówienia Wołodymyra Zełenskiego. Ważne gesty, które wykonali wobec siebie Ukraińcy i Polacy. Ważna jest owacja na stojąco ukraińskich posłów. I dla samego Andrzeja Dudy, który przecież sprzymierzeńca w USA widział w Donaldzie Trumpie, uważającym dziś, że nie należy pomagać Ukrainie. I dla wszystkich Polaków.

Niezwykle ważny jest moment, w którym prezydent Polski powiedział Ukraińcom: „Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o Tobie (Ukraino) bez Ciebie”. I chyba można dodać, że jest to pogląd podzielany przez znaczną część Polaków, ponadpartyjny. Taka jest polska racja stanu.

Moment jest zaś szczególny, bo po trzech miesiącach wojny daje się wyczuć zmęczenie. W ważnych krajach, zwłaszcza leżących dalej od Rosji, część polityków sugeruje, że pięknie i solidarnie nakładaliśmy sankcje na Moskwę, tak nakrytykowaliśmy się Putina, ale czas już z tym kończyć. Zwłaszcza że sankcje uderzają we wszystkich. Mamy tyle problemów na głowie, pojawiają się następne, wszystko drożeje, słychać: czas już rozwiązać ten jeden. Rozwiązaniem może być pokój. To brzmi dobrze, wszyscy są za pokojem. Ale jaka ma być jego cena? Koncesje terytorialne ze strony Kijowa na rzecz Moskwy – takie podpowiedzi od zachodnich VIP-ów musi słyszeć w rozmowach telefonicznych Wołodymyr Zełenski. Co konkretnie słyszy, nie wiemy, ale wiemy, że słyszy to od czołowych państw Europy Zachodniej, to wynika z jego wypowiedzi.

Reklama

Nie jest to dominujący pogląd, w wielu państwach toczą się na ten temat debaty, są podziały partyjne. Ukrainę wspiera prawie cały region Europy Środkowej, Europa Północna, Wielka Brytania i przede wszystkim Ameryka Bidena, która właśnie daje Kijowi rekordowy pakiet pomocy wart 40 mld dol.

Czytaj więcej Dyplomacja Polska-Ukraina. Zaczęliśmy pisać nowy tom naszej wspólnej historii Prezydent Duda chce nowej umowy o dobrym sąsiedztwie z Ukrainą, a prezydent Zełenski – specjalnego statusu dla Polaków.

Do akcji włączył się „New York Times”, najważniejszy dziennik Stanów Zjednoczonych, a może i świata. W komentarzu redakcyjnym zapytał Joe Bidena, jaki ma plan wobec tej wojny, sugerując, że w amerykańskim interesie jest pokój, „nawet jeżeli wymagałoby to od Ukrainy trudnych decyzji”. I strasząc prezydenta, że może stracić poparcie Amerykanów, a na dodatek zagrozić bezpieczeństwu Europy. Dlatego powinien powiedzieć Zełenskiemu, że są granice konfrontacji z Rosją, na które USA i NATO są gotowe.

„New York Times”, który przed ćwierćwieczem sprzeciwiał się rozszerzeniu NATO o Polskę i drukował komentarze nazywające je „fatalnym błędem”, teraz sufluje, że „Putin zainwestował zbyt wiele osobistego prestiżu”, by teraz od niego oczekiwać, by się wycofał z okupowanych terenów.

Zadziwiająca jest łatwość, z jaką niektórzy debatują o cudzych ziemiach, o wytyczaniu nowych granic. Naciski na Zełenskiego raczej się będą nasilać wraz ze wzrostem inflacji, cen surowców. Putin może też wywołać kolejny kryzys migracyjny na granicach Europy, powód jest – sam go stworzył, blokując eksport ukraińskiego zboża.

Polska musi wraz z sojusznikami zwalczać pokusę pokoju kosztem Ukraińców. Nie będzie to łatwe, ale w słowach prezydenta Dudy dało się wyczuć determinację.