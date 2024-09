Władze Wrocławia: Przy obecnym zrzucie wody ze zbiornika w Mietkowie nie ma potrzeby prac na wałach nad Bystrzycą

Tymczasem Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocław podaje, że nad Bystrzycą „nie ma obecnie potrzeby prac na wałach”, przy zrzucie wody ze zbiornika w Mietkowie "na poziomie 100 m3/s a nawet 140 m3/s".



"Ale nie mamy pewności czy zrzut wody ze zbiornika w Mietkowie albo jakaś awaria nie sprawią, że wody popłynie więcej. Dlatego przygotujemy Bystrzycę tak, jakby miało nią nawet popłynąć 400 m3/s. Zabezpieczamy się. W tym celu: zafoliujemy miejscami wał od ujścia do Mostu Brodzkiego od strony oczyszczalni ścieków Janówek (wał zachodni czyli lewy). Wał od strony Pracz Odrzańskich (wschodni czyli prawy) - po ocenie hydrologów i geodetów miejscami go zafoliujemy i od ujścia do mostu kolejowego w Praczach. Obie strony to łącznie odcinkowa praca na długości 4 km wału. Już trwa to działanie. Wspiera nas w tym wojsko, żołnierze WOT, Straż i strażaccy kadeci. Na ile trzeba podnieść wały wyznaczamy właśnie z hydrologami. Ze wstępnych wyliczeń chodzi o wysokość - około 30 cm" - dodaje Biuro.