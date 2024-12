Tantiemy, sztuczna inteligencja i Legimi. Eksperci o niełatwym roku dla prawa autorskiego

Jednym z rodzajów takiego wynagrodzenia postumownego jest wynagrodzenie, wypłacane autorom z tytułu wypożyczeń bibliotecznych.

– Oczywistością jest, że każda wypożyczona książka to jedna książka mniej w księgarni – czytelnik bowiem wybrał nieodpłatną formę zamiast zakupu własnego egzemplarza. W krajach Unii Europejskiej autorzy otrzymują w takiej sytuacji odpowiedni ekwiwalent, dzięki któremu zarabiają także na tym, że ich książki uczestniczą w obiegu bibliotecznym, są pożyczane – stwierdza prof. Nasiłowska.

Tymczasem, za rok 2023 mediana wynagrodzeń wypłacanych z tego tytułu autorom wyniosła 360 zł – nie miesięcznie, a rocznie. Wynika to między innymi z rocznych limitów, jakie ustala się na ten cel w Funduszu Promocji Kultury. W roku 2023 było to ok. 4,5 mln zł, zaś do 2025 – zgodnie z przyjętą w połowie grudnia przez Senat nowelizacją – limit wzrośnie o 1 mln zł. Pojawiają się jednak głosy, że to wciąż za mało.

Wynagrodzenia biblioteczne bywają niestety także źródłem nadużyć prawa i procedur. Doskonałym przykładem była tegoroczna afera wokół platformy Legimi. Jak przypomniała prof. Nasiłowska, firma wykorzystywała depozyt biblioteczny do wypożyczania e-booków i niepłacenia za to autorom oraz wydawcom, którym musiałaby zapłacić w przypadku użytku komercyjnego ich dzieł. Legimi korzystało zaś w celach komercyjnych z pakietów, które przeznaczone były na cele biblioteczne. Konieczne wydaje się wprowadzenie w przyszłych latach rozwiązań, które ograniczą takie nieuczciwe praktyki.