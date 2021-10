Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 13 przy ul. Śliwińskiego w Lublinie. Jak podaje lokalny portal Lublin112.pl jeden z mieszkańców usłyszał jęki dobiegające z szybu windy. Od razu zaalarmował o wszystkim służby ratunkowe. Okazało się, że do środka wpadł mężczyzna.

Na miejscu interweniowała straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego, policja oraz pogotowie dźwigowe. Strażacy dostali się do szybu po czym ewakuowali rannego. Później zajęli się nim ratownicy medyczni. 47-latek doznał licznych obrażeń ciała i przetransportowano go do szpitala.

Jak podaje lubelski portal wstępnie ustalono, że poszkodowany mógł spaść z wysokości czwartego piętra. Wiadomo już, że 47-latek nie miał stałego miejsca zamieszkania, jednak w wieżowcu przebywał u swojej rodziny. Radio Lublin podaje, że ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna był również nietrzeźwy. Okoliczności wypadku badają teraz policjanci.