Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego małe sklepy zdobywają przewagę nad hipermarketami w Polsce?

Jakie czynniki wpływają na wzrost popularności formatów convenience wśród konsumentów?

Jak zmieniają się preferencje zakupowe Polaków na przestrzeni lat?

W jaki sposób zmiany w zachowaniach konsumentów wpływają na różne formaty sklepów?

Jakie wyzwania stoją przed dużymi sieciami handlowymi w kontekście zmieniających się trendów rynkowych?

Jeśli chodzi o ruch klientów, zdecydowanym liderem wzrostu są sklepy osiedlowe typu convenience. W 2025 r. zanotowały wzrost o 13,1 proc. podczas gdy odpowiadające za największą część zakupów dyskonty zyskały 6,4 proc. – wynika z danych Proxi.cloud, dotyczących ruchu w sklepach spożywczych, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Raport powstał w oparciu o analizę zachowań ponad 1,4 mln konsumentów.

Na plusie, jeśli chodzi o ruch, są także supermarkety, czyli sieci Lewiatan, Stokrotka czy Polomarket. Z kolei jedynym kanałem ze stratami są największe hipermarkety. W ich przypadku, w ujęciu rocznym, ruch klientów spadł o 3,3 proc.

Małe sklepy liderami

Dane potwierdzają, że zwyczaje zakupowe konsumentów nadal ewoluują. O ile w ujęciu wartościowym największy udział mają dyskonty – i zbliża się on już do 50 proc. wydatków na produkty spożywcze i chemiczne – to jeśli chodzi o ruch wygrywają małe sklepy zrzeszone w sieciach, także franczyzowych. Ich atutem jest bliskość do domów klientów, którzy nawet pomimo wyższych niż u konkurencji cen chętnie robią tam zakupy.