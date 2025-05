Zgodnie z Baselinker Index obroty e-commerce w marcu były wyższe rok do roku o 12 proc., a sprzedaż na rynkach zagranicznych polskich sklepów internetowych wzrosła o 16 proc. - Wyniki te stanowią dobry prognostyk dla sprzedaży w drugim kwartale, dlatego tej wiosny należy się spodziewać nie tylko kolejnych ciepłych dni, ale także gorącego okresu dla sprzedawców – ocenia Tomasz Gutkowski.

Zgodnie z analizą największy wzrost rok do roku, jeśli chodzi o liczbę gazetek, zanotowały sieci typu cash&carry, z wynikiem 36 proc. Dla sieci osiedlowych typu convenience wzrost wyniósł 28,4 proc., dla sieci marketów budowlanych DIY – 24,4 proc., a dla hipermarketów – 23,4 proc. Z kolei dyskonty wydały jedynie o 7,1 proc. więcej gazetek promocyjnych (mogły sobie na to pozwolić, ponieważ ich kanał promocyjny jest już mocno nasycony i stabilny).

- Hipermarkety też rosną, ale są w fazie przedefiniowania swojej roli, nie działają tak dynamicznie jak liderzy. Główna różnica polega na tym, że sieci z największym wzrostem miały większą przestrzeń do ekspansji i bardziej pilną potrzebę komunikacyjną – mówi Karina Gręda z Hiper-Com Poland.

Jakie sklepy zanotowały największe spadki liczby gazetek promocyjnych?

Z kolei największe spadki liczby gazetek zanotowano wśród sklepów RTV-AGD, gdzie liczba promocji obniżyła się rok do roku o 30,4 proc., zaś w przypadku drogerii/aptek spadek wyniósł 16,9 proc. rok do roku. - W przypadku sklepów RTV-AGD spadek liczby tradycyjnych gazetek promocyjnych (-30,4 proc. rok do roku) wynika przede wszystkim z przesunięcia działań marketingowych do kanałów cyfrowych. Klasyczne, papierowe gazetki tracą na znaczeniu na rzecz wersji digitalowych, które pozwalają na częste aktualizacje cen, dynamiczne zarządzanie ofertą oraz stosowanie promocji jednodniowych – co jest trudne lub wręcz niemożliwe w przypadku drukowanych materiałów. Taki model promocji jest znacznie bardziej elastyczny i lepiej dopasowany do oczekiwań współczesnych konsumentów, którzy coraz częściej szukają ofert online i podejmują decyzje zakupowe na podstawie aktualnych informacji dostępnych w sieci – ocenia dr Krzysztof Łuczak.

- Jeśli chodzi o drogerie i apteki, spadek może być związany z przeniesieniem komunikacji do kanałów cyfrowych. Konsumenci chętnie przeglądają gazetki cyfrowe na telefonach czy komputerach, a następnie dokonują zakupów zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. To duża szansa dla tego segmentu, by poprzez nowoczesne kanały dotarcia zwiększyć sprzedaż i zaangażowanie klientów. W segmencie aptecznym natomiast obowiązują ścisłe regulacje dotyczące reklamy, co ogranicza możliwości promocyjne w klasycznym rozumieniu – dodaje. Liczba promocji w gazetkach wzrosła w I kwartale o 11,7 proc. (rok wcześniej wzrost wyniósł 1,5 proc.).