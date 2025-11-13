Aktualizacja: 13.11.2025 05:14 Publikacja: 13.11.2025 05:01
Foto: Adobe Stock
Z końcem roku przyspiesza sprzedaż nowych samochodów. Według Instytutu Samar, w październiku 2025 r. zarejestrowano w Polsce 52,7 tys. samochodów osobowych, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Od stycznia zarejestrowano przeszło 480,6 tys. aut, co w porównaniu rok do roku jest wynikiem lepszym o 7,6 proc. A to nie koniec dobrych dla sprzedających wiadomości: prognoza zakłada, że rynek zakończy obecny rok 593 tys. rejestracjami, ale Samar zaznacza: dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnym miesiącu.
Zarazem polski rynek rośnie znacznie szybciej niż średnia dla całej Unii Europejskiej. Ostatnie dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA pokazują, że we wrześniu skumulowany wzrost sprzedaży liczony od początku roku wyniósł zaledwie 0,9 proc., choć zaskakująco dobry okazał się sam wrzesień: był lepszy od ubiegłorocznego o jedną dziesiątą. Ale miało to być przede wszystkim efektem wprowadzenia na rynek nowych modeli.
Wzrost tempa sprzedaży aut na polskim rynku będzie teraz podkręcany zwiększonymi – jak co roku o tej porze – zakupami firm, a także promocjami i wyprzedażami rocznika. Dealerzy, mający wcześniej wyznaczone cele sprzedażowe, muszą je zrealizować do końca grudnia, w rezultacie starają się przyciągać klientów atrakcyjnymi cenami. Z kolei przedsiębiorcy mają tylko do końca roku czas na kupno i wprowadzenie do ewidencji samochodu, który będą mogli rozliczać na dotychczasowych zasadach amortyzacji – z limitem 150 tys. zł, zamiast 100 tys. zł, obowiązującym od początku 2026 r.
Nic dziwnego, że importerzy już ogłosili wyprzedażowe rabaty. Coraz częściej pojawiają się oferty sprzedaży samochodów z obniżkami przekraczającymi 20 proc. ceny katalogowej. – Obserwujemy wysyp ofert samochodów z rabatami znacznie przekraczającymi zwyczajowe, rynkowe wartości – twierdzi Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto.pl.
Czytaj więcej
Duża część kupujących auto na rynku wtórnym, mimo potencjalnych zagrożeń, nie przeprowadza kontro...
Największe obniżki widoczne są w segmencie premium, w którym w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 r. sprzedało się 111 tys. aut, o 7,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wysokość obniżek zależy od dealera: np. z 40-tysięcznym rabatem można kupić Audi A6 Limousine, do 150 tys. zł sięgają obniżki w salonach Mercedesa, na niektóre modele BMW rabaty dochodzą do 25 proc. standardowej ceny.
Ale także w segmencie marek popularnych pojawiają się okazje: przykładowo o 21,5 tys. zł taniej kosztuje Nissan X-Trail, do 20 tys. zł tańsza może być Skoda Octavia. Z drugiej strony, rabat często oferowany jest tylko z wyborem konkretnej wersji finansowania lub komunikowany przez sprzedającego jako tzw. suma korzyści: np. Volkswagen proponuje w takiej formie obniżki od 12,5 do prawie 36 tys. zł.
Tanieją również samochody elektryczne. Forda Mustanga Mach E można kupić taniej o 62,5 tys. zł, Kia oferuje na model EV3 rabat co najmniej 5-procentowy, potaniał odświeżony model Dacii Spring – najtańszego elektryka na polskim rynku, a także elektryczne modele Opla, które oferowane są z rabatami dochodzącymi do 50 tys. zł.
Obniżki na elektryki pójdą w parze z rosnącym popytem na te auta ze względu na kończący się budżet na rządowe dopłaty. Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), dostępna w programie „NaszEauto” pula skończy się najprawdopodobniej w lutym 2026 r., a więc na ok. dwa miesiące przed planowanym terminem końcowym przyjmowania wniosków. Choć planujący zakup elektryka powinni się jeszcze bardziej pospieszyć. – Nie wykluczamy, że do wyczerpania wszystkich środków dojdzie szybciej, bo już w styczniu – powiedział „Rzeczpospolitej” Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.
Będzie to efektem z jednej strony przekierowania części budżetu na inny cel, z drugiej – rozszerzenia kręgu beneficjentów. Według danych serwisu Elektromobilni.pl, na koniec października 2025 r. wykorzystano już 608 milionów złotych, co stanowiło 51 proc. całkowitego budżetu. Tymczasem tempo składania wniosków przyspiesza: jeśli w lutym, po uruchomieniu programu, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 1125 wniosków o dopłaty, to w październiku już 3941. – Dodatkowo zainteresowani elektrykiem nie będą zwlekać z decyzjami mając świadomość, że to może być ostatnia szansa, żeby nabyć w Polsce elektryczne auto z dopłatą – dodaje Wiśniewski.
Na rynku wtórnym ceny ustabilizowały się, choć tanieją najmłodsze samochody. Jak podaje sieć autokomisów AAA Auto, we wrześniu 2025 r. za samochód do 3 lat płacono średnio 148,7 tys. zł, podczas gdy rok temu 151,6 tys. zł. Rośnie przy tym udział takich aut w rynku. Ze statystyk Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. wśród sprowadzanych z zagranicy używanych samochodów osobowych, stanowiących główne źródło zaopatrzenia autokomisów i internetowych serwisów sprzedażowych, auta w wieku do 4 lat stanowiły 10,3 proc. rejestracji, z kolei samochody przeszło 10-letnie – 54,6 proc. Tymczasem w pierwszym kwartale udział tych pierwszych był o blisko 1 pkt proc. mniejszy. – Z uwagi na wzrost kosztów życia, młode wiekiem samochody używane mogą stać się alternatywą dla zakupu nowego auta. Niektóre roczne czy dwuletnie egzemplarze są tańsze o 30–40 proc. w porównaniu z cenami aut nowych – mówi Karolína Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora AAA Auto.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z końcem roku przyspiesza sprzedaż nowych samochodów. Według Instytutu Samar, w październiku 2025 r. zarejestrowano w Polsce 52,7 tys. samochodów osobowych, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Od stycznia zarejestrowano przeszło 480,6 tys. aut, co w porównaniu rok do roku jest wynikiem lepszym o 7,6 proc. A to nie koniec dobrych dla sprzedających wiadomości: prognoza zakłada, że rynek zakończy obecny rok 593 tys. rejestracjami, ale Samar zaznacza: dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnym miesiącu.
Zakupy i bankowość w jednym miejscu – bez logowania i bez przelewów. Największy polski bank i największa platfo...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Akcje Richemont i Swatch Group – właścicieli luksusowych szwajcarskich marek zegarków – wzrosły po tym, jak prez...
Szwedzki gigant meblowy zaliczył potężny spadek zysku w ostatnim roku obrotowym. IKEA tłumaczy to wojną celną ro...
Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer sfinalizował umowę o wartości 10 mld dolarów dotyczącą przejęcia produ...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Jeden z największych producentów mebli w Polsce planuje kolejną, ogromną falę zwolnień. Black Red White na począ...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas