Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne trendy cenowe na rynku samochodów w Polsce?

Dlaczego wzrasta liczba rejestracji nowych samochodów i jakie to ma konsekwencje?

Jakie czynniki wpływają na wzrost sprzedaży samochodów premium?

Co wpływa na stabilizację cen na rynku wtórnym, szczególnie dla najmłodszych samochodów używanych?

Z końcem roku przyspiesza sprzedaż nowych samochodów. Według Instytutu Samar, w październiku 2025 r. zarejestrowano w Polsce 52,7 tys. samochodów osobowych, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Od stycznia zarejestrowano przeszło 480,6 tys. aut, co w porównaniu rok do roku jest wynikiem lepszym o 7,6 proc. A to nie koniec dobrych dla sprzedających wiadomości: prognoza zakłada, że rynek zakończy obecny rok 593 tys. rejestracjami, ale Samar zaznacza: dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnym miesiącu.

Zarazem polski rynek rośnie znacznie szybciej niż średnia dla całej Unii Europejskiej. Ostatnie dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA pokazują, że we wrześniu skumulowany wzrost sprzedaży liczony od początku roku wyniósł zaledwie 0,9 proc., choć zaskakująco dobry okazał się sam wrzesień: był lepszy od ubiegłorocznego o jedną dziesiątą. Ale miało to być przede wszystkim efektem wprowadzenia na rynek nowych modeli.

Firmy się spieszą

Wzrost tempa sprzedaży aut na polskim rynku będzie teraz podkręcany zwiększonymi – jak co roku o tej porze – zakupami firm, a także promocjami i wyprzedażami rocznika. Dealerzy, mający wcześniej wyznaczone cele sprzedażowe, muszą je zrealizować do końca grudnia, w rezultacie starają się przyciągać klientów atrakcyjnymi cenami. Z kolei przedsiębiorcy mają tylko do końca roku czas na kupno i wprowadzenie do ewidencji samochodu, który będą mogli rozliczać na dotychczasowych zasadach amortyzacji – z limitem 150 tys. zł, zamiast 100 tys. zł, obowiązującym od początku 2026 r.

Nic dziwnego, że importerzy już ogłosili wyprzedażowe rabaty. Coraz częściej pojawiają się oferty sprzedaży samochodów z obniżkami przekraczającymi 20 proc. ceny katalogowej. – Obserwujemy wysyp ofert samochodów z rabatami znacznie przekraczającymi zwyczajowe, rynkowe wartości – twierdzi Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto.pl.