- Spadek kradzieży w sklepach jest przede wszystkim konsekwencją mniejszej inflacji. Sytuację trzeba obserwować dalej, tj. w kolejnych kwartałach, bo ceny w sklepach wciąż (teraz już coraz mocniej) idą w górę i to może być nowy impuls do odwrócenia się ww. tendencji. Jeżeli jednak do tego dojdzie, to nie sądzę, aby to była jakaś duża zmiana, ale jednak może ona nastąpić – mówi Robert Biegaj, Grupa Offerista.

Kultura bezkarności. Kradzież to „nic takiego”

Z danych KGP wynika również, że w trzech kwartałach stwierdzono 200,2 tys. wykroczeń kradzieży w sklepach, zarówno małych jak i wielkopowierzchniowych. To o 3,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



Badacze z SGH wskazują, że kradzież sklepowa przestała być postrzegana wyłącznie jako problem marginalny i dotyczy coraz szerszego grona społeczeństwa. - Zbyt rzadko zastanawiamy się nad szerszym kontekstem kradzieżowości – zauważa prof. dr hab. Małgorzata Bombol z SGH. - Często warto spojrzeć na to zjawisko z perspektywy psychiki osoby kradnącej. Może być to wyraz desperacji, konieczności życiowej, ale także przymusu wynikającego z presji społecznej czy chęci potwierdzenia własnej sprawczości - dodaje. Podkreśla, że nie tylko „okazja czyni złodzieja,” ale również wpływ mają czynniki ekonomiczne oraz wzorce zachowań promujące swobodę w zdobywaniu dóbr.

Kradzieże stały się zjawiskiem nagminnym, a co gorsza tylko w niewielkim stopniu źle odbieranym społecznie. - To skłania sprzedawców detalicznych do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań, które uwolnią pracowników od bycia ochroniarzami i pozwolą stać się doradcą czy asystentem klienta. Uczciwi konsumenci nie czują się kontrolowani, a towary są chronione – mówi Robert Głażewski, dyrektor w Checkpoint Systems Polska.