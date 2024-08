Ukraińcy coraz częściej prowadzą w Polsce Żabki. W większości to kobiety

Żabka wymieniła, że zapewnia współpracującym z nią przedsiębiorcom potrzebne w prowadzeniu własnego biznesu szkolenia, a także w pełni umeblowany i zatowarowany sklep, dokładnie przeanalizowany pod kątem lokalizacji, oraz zaplecze marketingowe i operacyjne. Franczyzobiorcy nie muszą posiadać wcześniejszego doświadczenia w handlu detalicznym.

W sumie w Polsce sklepy pod szyldem Żabka prowadzi obecnie około 9 tys. franczyzobiorców. Jak podała sieć, ponad 86 proc. z nich osiągnęło w tym roku co najmniej 27 000 zł przychodu miesięcznie.

Żabka kusi obcokrajowców. Jakie wymogi muszą spełnić?

Sieć wymieniła szereg inicjatyw, które kieruje do franczyzobiorców z zagranicy, by ułatwić im prowadzenie biznesu na polskim rynku, w tym bezpłatne lekcje językowe i zawodowe. Zachęca ich także do uczestnictwa w targach i prowadzenia rozmów biznesowych, by nawiązać cenne kontakty, oraz do zostania Ambasadorami Żabki i dzielenia się doświadczeniem z innymi potencjalnymi franczyzobiorcami.

Jakie wymogi stawia Żabka franczyzobiorcom-obcokrajowcom? Kandydaci, którzy przebywają w Polsce krócej niż 2 lata i nie posiadają obywatelstwa polskiego, muszą przedstawić dwóch poręczycieli będących obywatelami Polski. W innym razie, mogą przedstawić jednego poręczyciela wraz z wniesieniem kaucji w wysokości 25 tys. zł. Osoby, które przebywają w Polsce od co najmniej 2 lat, muszą przedstawić weksel z jednym poręczycielem będącym obywatelem Polski lub sam weksel oraz kaucję w wysokości 20 tys. zł.

Sieć przypomniała, że niezależnie od kraju pochodzenia, wszystkich kandydatów obowiązuje ten sam wkład własny na start, wynoszący około 5 tys. zł, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pozytywny wynik testu rekrutacyjnego. Kandydaci z zagranicy muszą również osiągnąć na teście co najmniej poziom B2 znajomości języka polskiego.