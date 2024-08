Przełom sierpnia i września to okres najintensywniejszych zakupów związanych z początkiem roku szkolnego. W tym okresie planuje je co trzeci Polak – wynika z badania UCE Research i Grupy Offerista, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza. Jednocześnie z szybkiego szacunku analityków wynika, że w tym roku ceny artykułów szkolnych wzrosły o 6,2 proc. r./r. Analiza obejmuje okres od 1 lipca do 18 sierpnia, zestawiono ponad 12,1 tys. cen detalicznych.

Tomasz Sitarski

Szkoła coraz droższa. Kiedy można było wyprawkę kupić taniej?

– Artykuły typowo papiernicze (np. bloki, zeszyty itp.) zdrożały o blisko 15 proc. r./r. Z kolei artykuły z różnego rodzaju tworzyw (np. okładki na zeszyty lub książki, podkładki na biurko, przyborniki) poszły w górę o niecałe 12 proc. – mówi Robert Biegaj, ekspert z Grupy Offerista. – Należy zauważyć, że badanie obejmuje cały lipiec i tylko połowę sierpnia. A to jest dość istotne, bo im bliżej roku szkolnego, tym bardziej sieci handlowe będą obniżały ceny takiego asortymentu – dodaje.

Z badania wynika również, że 8,7 proc. Polaków już w lipcu dokonało zakupów wyprawki, a teraz, na przełomie sierpnia i września, robi to niemal co trzeci. – Sierpień to z reguły miesiąc, w którym rodzice najczęściej dokonują tego typu zakupów. Polacy obecnie mniej intensywnie czekają na większe promocje w tych kwestiach. Widać, że coraz częściej wolą to zrobić wcześniej, żeby nie zostawiać tego typu zakupów na ostatnią chwilę – dodaje.