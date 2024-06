Biedny jak Polak na zakupach. Nasza siła nabywcza daleko za europejskimi czołówkami

– Ceny towarów w poszczególnych krajach aż tak bardzo się nie różnią, ale już usług zdecydowanie tak. Dlatego mieszkając w Polsce, nie odczuwamy tego, dopiero gdy wyjedziemy, widać, że nasza siła nabywcza jest zdecydowanie niższa niż choćby Niemców, więc na znacznie mniej możemy sobie pozwolić – mówi prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC. – To się będzie oczywiście powoli zmieniało w miarę rozwoju kraju, stawiania na eksport, niemniej takie procesy zajmują zazwyczaj dekady – dodaje.

Siła nabywcza Polaków. Jeszcze długo będziemy gonić europejską czołówkę

Szanse na szybkie zmniejszenie dystansu są faktycznie stosunkowo niewielkie. – Żeby dogonić czołówkę, potrzebne nam jest jakieś 20–30 lat lub nawet więcej. I to tylko pod warunkiem, że sytuacja będzie nam mocno sprzyjała i do tego polityka będzie wzorcowo prowadzona, co śmiem twierdzić, będzie naprawdę dużym wyzwaniem – mówi Robert Biegaj, ekspert rynku handlowego z Grupy Offerista. – Historie opowiadane przez polityków, że już wkrótce dogonimy Anglię, Francję lub Niemcy, Szwecję czy Austrię i Holandię, należy traktować z naprawdę dużym przymrużeniem oka, żeby nie powiedzieć dosadniej – dodaje.

Prof. Jacek Tomkiewicz, dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważa, że poziom konsumpcji w największej mierze zależy od bieżącego dochodu, a ten to pochodna wydajności pracy, czyli PKB na mieszkańca. – Tutaj wciąż mocno odstajemy od Zachodu. Ogólny poziom wypracowanego dochodu w gospodarce na mieszkańca, czyli PKB per capita, nie mówi nam jednak, ile tych środków trafia do gospodarstw domowych, które dokonują konsumpcji – dodaje.

Ekspert zauważa, że Polska ma wyjątkowo niski udział płac w PKB, wynoszący 39,1 proc., czyli niższy niż na Węgrzech (z 41 proc.), Słowacji (41,7 proc.) czy Czechach (z 44 proc.), dlatego poziom konsumpcji w Polsce jest niższy niż w tych krajach, mimo tego, że notujemy trochę wyższe PKB per capita.

– W porównaniu z Zachodem dzieli nas więc luka w PKB per capita (polskie PKB to około 70 proc. wyniku niemieckiego) i w tym samym czasie płace w Niemczech w tamtejszym dochodzie narodowym to 52,3 proc. – więc dużo więcej niż u nas – mówi Prof. Jacek Tomkiewicz. – Oczywiście, ten dystans się zmniejsza, bo nasza gospodarka rośnie szybciej, ale jest to w dużej mierze skutkiem niskich płac w Polsce, więc faktycznie można mieć powody do frustracji – poziom życia i konsumpcji w naszym kraju wciąż pozostaje niski, nawet w porównaniu z gospodarkami na podobnym poziomie rozwoju – dodaje.