Europa stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Obejmuje ona m.in. zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej i redukcję zależności od paliw kopalnych. Obserwowany w ostatnich latach w naszym kraju dynamiczny rozwój rozproszonych OZE wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami co do zarządzania energią w sieci. To zaś wymaga rozbudowy i modernizacji infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, tak by nadać jej nowe funkcje dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. W modernizacji polskich sieci dystrybucji energii elektrycznej do standardu „smart net” pomogą Fundusze Europejskie.