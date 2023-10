Lidl odpowiada na słowa Morawieckiego z debaty TVP o niemieckim tygodniu

Oświadczenie Lidl Polska w odpowiedzi na prośbę "Rzeczpospolitej" o komentarz do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego:

W Lidl Polska codziennie wypełniamy naszą misję: zapewnianie społeczeństwu produktów spożywczych i najpotrzebniejszych artykułów wysokiej jakości, w niskich, lidlowych cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Dbamy o ich jakość i wpływ naszych produktów na zdrowie, zapobiegamy marnowaniu żywności, przeciwdziałamy zmianom klimatu, ograniczamy ilości plastikowych odpadów, a także zapewniamy dobre i bezpieczne warunki pracy oraz wspieranie organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. Bardzo istotny jest także nasz silny i pozytywny wpływ na rodzimą gospodarkę, jak również reagowanie w trakcie sytuacji kryzysowych (takich jak wojna w Ukrainie czy wcześniej pandemia COVID-19).

W wyniku działalności sieci Lidl Polska nie tylko generowana jest wartość dodana oraz tworzone są miejsca pracy, ale również następuje rozwój gospodarki krajowej i gospodarek lokalnych, co jest związane z odprowadzaniem przez Lidl należnych podatków i innych danin publicznych. Są one podstawowym sposobem finansowania działalności państwa, umożliwiając dokonywanie wydatków budżetowych w takich obszarach jak np. rozwój regionów, budowa dróg, inwestycje w ochronę środowiska, działalność szkół czy szpitali. Podatki zasilają nie tylko budżet państwa, ale również budżety samorządów, na terenie których firma prowadzi działalność. W 2022 roku łączna kwota odprowadzona do budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego wyniosła niemal 2 mld zł.

Wspieramy polskich producentów, dlatego oferujemy naszym klientom krajowe produkty oraz dbamy o długoletnie relacje z dostawcami z Polski. Na co dzień współpracujemy z ponad 820 dostawcami z Polski, a w ofercie Lidl Polska klienci mają dostęp do ponad 440 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”.

Jednym z celów naszej firmy jest wspieranie eksportu polskich wyrobów w ramach marek własnych Lidl. W 2022 roku prawie 300 polskich producentów wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 5,4 mld zł.

Istotny wkład w budowanie marek własnych Lidl Polska mają polscy dostawcy, którzy w dużej mierze pomagają nam je tworzyć – przykładem takiej marki jest Pilos. Współpracujemy zarówno z dużym mleczarniami takimi jak SM Mlekovita, SM Mlekpol, OSM Piątnica, jak również z mniejszymi partnerami: OSM Koło, OSM Siedlce, MSM Mońki. Dbamy również o to, aby nasi klienci mieli stały dostęp do świeżych warzyw i owoców, oferowanych w ramach Ryneczku Lidla. Asortyment Ryneczku zmienia się zależnie od pór roku, składa się z wielu sezonowych produktów. Lidl Polska przykłada wagę do tego, aby pochodziły one od lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z rodzimym przedsiębiorcą, stawia na polskie warzywa i owoce. Znaczna część z nich ma oznaczenie „Produkt polski”. Przedsiębiorcy wiedzą, że współpraca z naszą firmą jest stała i bezpieczna, a ponadto tworzy możliwości rozwoju.

Jednym z kierunków rozwoju produktów Lidl Polska jest również marka Regionalne Szlaki – należą do niej lokalne produkty, pochodzące z różnych regionów Polski, np. wędzone przysmaki z Podhala, mięsa z Lubelszczyzny czy ryby z Pomorza i Wielkopolski. W ten sposób wspieramy lokalnych przedsiębiorców i odpowiadamy na gusta klientów, którzy poszukują sprawdzonych, tradycyjnych, doskonale znanych z dzieciństwa smaków.