Biedronka uległa po interwencji UOKiK. Chodzi o ceny

Od początku 2023 roku obowiązuje w Polsce unijna dyrektywa Omnibus nakazująca sklepom informowanie o najniższej cenie z 30 dni poprzedzających promocję. W ten sposób UE walczy z nieuczciwymi promocjami, w których detaliści podnosili znacząco ceny, np. przed wyprzedażą, by przecena prezentowała się korzystniej. Większość sklepów od razu zaczęła czytelnie informować klientów o najniższej cenie w określonym przedziale czasowym, pisząc po prostu „najniższa cena z 30 dni”, ale część zaczęła stosować własne określenia. Wśród sieci handlowych z własną nomenklaturą znalazła się Biedronka.

Od stycznia klienci mogli znaleźć na cenówkach informacje o „cenie regularnej” i „cenie referencyjnej”. Ta ostatnia była biedronkową wariacją na temat „najniższej ceny w ciągu 30 dni”. Z kolei w sklepie internetowym Biedronka Home klient musiał wykonać dodatkowy ruch, by sprawdzić ową „cenę referencyjną”. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie spodobał się sposób prezentowania cen przez największą sieć dyskontową w Polsce i zwracał na to uwagę Biedronce już od stycznia.

Tu jednak warto zauważyć, że szczegółowe wytyczne prezesa UOKiK co do sposobu prezentacji cen w sklepach i na stronach e-sklepów urząd opublikował dopiero po kilku miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów. Tym samym mieliśmy do czynienia ze swoistą szarą strefą, w której nie całkiem było wiadomo, co jest robione dobrze, a co źle. Sam prezes Tomasz Chróstny przyznawał, że przepisy można było interpretować różnie.

- Z naszych dotychczasowych obserwacji i kontroli, a także pytań od przedsiębiorców wynika, że rynek ma trudności z tym przepisem. Nie wszyscy, którzy powinni, prawidłowo obliczają i podają najniższą cenę z 30 dni przed ogłoszeniem obniżki, a jeśli nawet to robią – to w sposób nieczytelny i wprowadzający konsumentów w błąd. Dlatego uznaliśmy, że konieczne jest wydanie wyjaśnień, w których pokazujemy na przykładach dobre i złe praktyki w tym zakresie – informował prezes UOKiK w maju 2023 roku przy okazji prezentacji szczegółowych wytycznych.