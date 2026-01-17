Cyklon znad Morza Ochockiego przyniósł na początku 2026 r. potężne opady śniegu na rosyjskim Dalekim Wschodzie, które pobiły 146-letni rekord. Najtrudniejsza sytuacja jest na Półwyspie Kamczackim. W dniach 13-14 stycznia spadło tam 52 proc. miesięcznych opadów śniegu. Głębokość pokrywy śnieżnej w stolicy – Pietropawłowsku Kamczackim – wyniosła do 133 cm, a w sąsiedniej Sosnówce – 163 cm. W Pietropawłowsku Kamczackim władze wprowadziły w piątek, 16 stycznia, stan wyjątkowy.

Kamczatka pod śniegiem. Wprowadzono stan wyjątkowy

Kilka dni nieprzerwanych opadów śniegu sparaliżowało miasta i wsie Kamczatki, a gęsta pokrywa śnieżna całkowicie przekształciła krajobraz. W regionie znanym z aktywnych wulkanów, ilość śniegu, która zazwyczaj gromadzi się przez kilka miesięcy, spadła w kilka dni.

Zdjęcia i filmy z Kamczatki pokazują samochody całkowicie zasypane, wjazdy zablokowane, a mieszkańcy kopią tunele śnieżne, aby wyjść z domów. Według naukowców, ekstremalne warunki zostały spowodowane nawracającymi cyklonami nad Oceanem Spokojnym, które niosą ze sobą dużą ilość wilgoci. W zetknięciu z zimnym powietrzem i nierównym terenem Kamczatki, wilgoć ta zamienia się w ciężki, gęsty śnieg.