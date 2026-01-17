Rzeczpospolita
Ekonomia
Śnieg przygniótł Kamczatkę. Gospodarka stanęła, wprowadzony stan wyjątkowy

Kamczatka zmaga się z największymi od 146 lat opadami śniegu. W ciągu dwóch dni z nieba spało 1,5 m śniegu. Zginęli ludzie, władze ogłosiły stan klęski żywiołowej.

Publikacja: 17.01.2026 12:18

Kamczatka

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Cyklon znad Morza Ochockiego przyniósł na początku 2026 r. potężne opady śniegu na rosyjskim Dalekim Wschodzie, które pobiły 146-letni rekord. Najtrudniejsza sytuacja jest na Półwyspie Kamczackim. W dniach 13-14 stycznia spadło tam 52 proc. miesięcznych opadów śniegu. Głębokość pokrywy śnieżnej w stolicy – Pietropawłowsku Kamczackim – wyniosła do 133 cm, a w sąsiedniej Sosnówce – 163 cm. W Pietropawłowsku Kamczackim władze wprowadziły w piątek, 16 stycznia, stan wyjątkowy.

Kamczatka pod śniegiem. Wprowadzono stan wyjątkowy

Kilka dni nieprzerwanych opadów śniegu sparaliżowało miasta i wsie Kamczatki, a gęsta pokrywa śnieżna całkowicie przekształciła krajobraz. W regionie znanym z aktywnych wulkanów, ilość śniegu, która zazwyczaj gromadzi się przez kilka miesięcy, spadła w kilka dni.

Zdjęcia i filmy z Kamczatki pokazują samochody całkowicie zasypane, wjazdy zablokowane, a mieszkańcy kopią tunele śnieżne, aby wyjść z domów. Według naukowców, ekstremalne warunki zostały spowodowane nawracającymi cyklonami nad Oceanem Spokojnym, które niosą ze sobą dużą ilość wilgoci. W zetknięciu z zimnym powietrzem i nierównym terenem Kamczatki, wilgoć ta zamienia się w ciężki, gęsty śnieg.

Wiadomo o dwóch ofiarach. Zostały pogrzebane pod lawinami śnieżnymi, które spadły z dachów. Ciało 60-letniego mężczyzny znaleziono w pobliżu dwupiętrowego bloku. Inny 62-letni mężczyzna zmarł w pobliżu domu prywatnego po tym, jak wyszedł z domu, ale nie zdołał już do niego wrócić, ze względu na ogromny opad śniegu. Ofiar może być jednak więcej, bowiem do wielu miejscowości służby jeszcze nie dotarły.

Mieszkańcy wielu budynków w Pietropawłowsku zostali uwięzieni w budynkach. Niektórzy wykopali sobie ścieżki w 1,5-metrowym śniegu, inni zaczęli wychodzić przez okna na niższych piętrach, relacjonuje gazeta Kommersant.

Zamknięte sklepy, lotniska, nieprzejezdne drogi na Kamczatce

Gospodarka półwyspu stanęła. Dostawy artykułów spożywczych do sklepów osiedlowych w Pietropawłowsku Kamczackim stały się niemożliwe z powodu całkowicie nieprzejezdnych dróg. Sklepy pozostają zamknięte. Nie działają lotniska i publiczny transport. Na miejsce wysłano oddział policji i rosyjskiej gwardii narodowej. Ratownicy na skuterach śnieżnych pomagają załogom karetek pogotowia wydostać się z zasp. Nie działają szkoły, przedszkola i uczelnie. Także większość zakładów pracy przeszła na pracę zdalną.

Rada Miasta Pietropawłowska Kamczackiego apeluje do mieszkańców o niewpuszczanie dzieci na zewnątrz. Nadal istnieje ryzyko osuwania się śniegu z dachów.

„Pojawiające się trudności mają charakter czysto logistyczny i są związane z ograniczeniami w podróżowaniu” – uspokajają władze regionu. Kierowców prosi się o pozostanie w domach, dopóki sprzęt do odśnieżania nie poradzi sobie z usunięciem śniegu z dróg.

Cyklon zaczął ustępować 16 stycznia. Usuwanie zwałów śniegu utrudnia narastający mróz. Na weekend 17-18 stycznia prognozowane są temperatury do –10 stopni i wciąż silny wiatr. W portach Kamczatki ciężki śnieg zatopił lub podtopił mniejsze łodzie.

Źródło: rp.pl

