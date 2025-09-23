Polski konsument trzyma się mocno. Ma ku temu podstawy

Aktualizacja: 23.09.2025 05:16 Publikacja: 23.09.2025 05:03
Foto: Adobe Stock
Średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” wynosiła 3,7 proc. r/r, więc odczyt GUS 3,1 proc. okazał się lekko słabszy. Między innymi ze względu na efekt mniejszej liczby dni handlowych, odczyt jest też niższy niż w lipcu (+4,8 proc.). Jednak po odsezonowaniu przez GUS, sierpniowy wynik wygląda lepiej: sprzedaż detaliczna urosła o 4,7 proc. r/r.
Ekonomistów nie martwi więc sierpniowy wynik. „Sprzedaż wyhamowała z powodów technicznych, niezwiązanych z bieżącą koniunkturą" – uważają analitycy banku Pekao. Z danych GUS wynika, że największy skok przez rok zanotowała sprzedaż obuwia i odzieży (o blisko 19 proc. r/r), co być może należy wiązać z wcześniejszymi zakupami jesiennymi. W sprzedaży dóbr trwałych (mebli i sprzętu RTV/AGD) odnotowano wzrost o niemal 14 proc. O ponad 9 proc. rok do roku urosła też sprzedaż pojazdów, a o ponad 6 proc. paliw. Spadek odnotowano zaś w sprzedaży żywności, o 3,4 proc. r/r. Zdaniem analityków Pekao, to efekt relatywnie chłodnego miesiąca. Dość podobnie sprawę widzą ekonomiści z ING Banku Śląskiego: zwracają uwagę, że długi weekend (z piątkiem 15 sierpnia) zapewne sprzyjał wyjazdom turystycznym, a nie spędzaniu czasu w galeriach handlowych.
Czytaj więcej
Sprzedaż detaliczna w sierpniu urosła o 3,1 proc. rok do roku – podał w poniedziałek Główny Urząd...
Od miesięcy w handlu detalicznym w Polsce utrzymuje się interesująca sytuacja: dynamika sprzedaży w cenach bieżących (czyli ile więcej zapłaciliśmy niż rok temu) jest bardzo zbliżona do tej w cenach stałych (ile więcej kupowaliśmy). W sierpniu w ujęciu cen bieżących odnotowano wzrost o 3 proc. r/r. Oznacza to, że średnio rzecz biorąc ceny w zasadzie stoją w miejscu. To przede wszystkim „zasługa” niższych cen paliw oraz samochodów. Drożeje przede wszystkim żywność (o około 5 proc. r/r).
Dane za sierpień niewiele zmieniają, jeśli chodzi o ogólną strukturę wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsumpcja prywatna pozostaje jego bardzo istotnym motorem. Dość przypomnieć, że jej wkład w wynoszący 3,4 proc. r/r wzrost PKB w drugim kwartale br. sięgnął aż 2,6 pkt proc. W drugim kwartale spożycie prywatne urosło o 4,4 proc. r/r. Bardzo możliwe, że w trzecim kwartale ten wynik będzie zbliżony albo nawet jeszcze wyższy. Świadczą o tym nie tylko dane o sprzedaży detalicznej za lipiec i sierpień, ale też prawdopodobnie wciąż dobre dane o sprzedaży usług. Silnie pomoże też efekt bazy – w trzecim kwartale 2024 r. mieliśmy zaskakujące załamanie dynamiki konsumpcji prywatnej, do zaledwie +0,2 proc. r/r.
Czytaj więcej
Agencja Moody’s, choć utrzymała rating Polski na poziomie A2, to obniżyła jego perspektywę do neg...
Prognozy dla konsumpcji prywatnej pozostają pozytywne z kilku powodów. Po pierwsze, mimo hamowania tempa wzrostu wynagrodzeń (w sierpniu w sektorze przedsiębiorstw do 7,1 proc. r/r, najsłabiej od 4,5 roku), spada również inflacja. To sprawia, że od kilku miesięcy realne tempo wzrostu wynagrodzeń w firmach utrzymuje się w okolicach 4-5 proc. W dłuższym horyzoncie stabilizacja tej miary na solidnym poziomie około 3-3,5 proc. jest scenariuszem bazowym. Dodatkowo, mimo ochłodzenia na rynku pracy (spadek popytu na pracowników w części sektorów, lokalne informacje o zwolnieniach), w skali makro polski rynek pracy pozostaje ciasny, a stopa bezrobocia niska.
Sukcesywnie poprawiają się też nastroje konsumenckie. Dane GUS z minionego tygodnia pokazały, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej był we wrześniu na najwyższym poziomie od początków pandemii, a wyprzedzający: niemal najwyższym. Wskaźniki koniunktury są wahliwe, niemniej od kilku miesięcy ponownie widać dość wyraźną tendencję poprawy nastrojów. Z deklaracji badanych wynika, że mamy obecnie i będziemy mieć w ciągu kolejnych 12 miesięcy właściwie najbardziej odpowiedni od pandemii czas do dokonywania ważnych zakupów (np. mebli, sprzętu RTV/AGD). To wspiera i powinno wspierać zakupy w tych kategoriach, szczególnie biorąc pod uwagę obniżane stopy procentowe (to oznacza m.in. tańszy kredyt mieszkaniowy, a wraz z ożywieniem na tym rynku – z czasem wydatki na wyposażenie mieszkań). Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że jednocześnie na najwyższych poziomach od przynajmniej 2018 r. jest poczucie, że mamy obecnie dobry czas na oszczędzanie, że gospodarstwo domowe jest w stanie oszczędzać, oraz że zaoszczędzenie jakiejś sumy pieniędzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy jest prawdopodobne. Słowem: skłonność do oszczędności również pozostaje wysoka, co z jednej strony może nieco hamować bieżące zakupy, ale z drugiej: nabudowane poduszki finansowe mogą być stabilizatorem konsumpcji w kolejnych latach.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Średnia prognoz dla „Rzeczpospolitej” wynosiła 3,7 proc. r/r, więc odczyt GUS 3,1 proc. okazał się lekko słabszy. Między innymi ze względu na efekt mniejszej liczby dni handlowych, odczyt jest też niższy niż w lipcu (+4,8 proc.). Jednak po odsezonowaniu przez GUS, sierpniowy wynik wygląda lepiej: sprzedaż detaliczna urosła o 4,7 proc. r/r.
Moskwa zażądała od ONZ złagodzenia sankcji na części zamienne dla lotnictwa i przeloty międzynarodowe. Jaki argu...
Agencja Moody’s, choć utrzymała rating Polski na poziomie A2, to obniżyła jego perspektywę do negatywnej. Podobn...
Komisja Europejska jest gotowa odmrozić 550 mln euro dla Węgier, aby uniknąć weta premiera Viktora Orbána w spra...
Sankcje na Rosnieft i Gazprom Nieft, banki i rosyjskie giełdy kryptowalut. Na firmy z krajów, które pomagają Ros...
– Nie zakładamy już stabilizacji długu w średnim terminie, przy braku dodatkowych działań konsolidacyjnych. Prog...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas