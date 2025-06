Szczególną grupą NGO są organizacje, które mają status pożytku publicznego możemy wpłacać do nich 1,5 proc. podatku Pit). Przeciętnie miały ponad 200 tys. zł przychodów, a więc były pięć razy większe niż przeciętne przychody w grupie organizacji niemających tego statusu (około 40 tys. zł).

Organizacje mają dochody z kilku źródeł. Ponad połowa ma składki członkowskie, dotacje samorządowe oraz darowizny rzeczowe i finansowe od osób prywatnych. Niespełna cztery na dziesięć dostają darowizny od instytucji i firm, a 29 proc. ma przychody z 1,5 podatku. Co czwarta organizacja ma pieniądze ze źródeł rządowych i administracji centralnej, od innych organizacji – co piąta. 13 proc. otrzymało fundusze unijne, a działalność gospodarczą prowadzi 11 proc. Gdy zapytano organizacje o kwoty wsparcia to przeciętnie najwyższe były z zagranicznych (międzynarodowych) organizacji i UE – 70 tys. zł. Źródła administracji centralnej to średnio 44 tys. zł, a samorządowej – 29 tys. zł. Ze składek członkowskich przeciętnie NGO miały po 4 tys. zł.

W raporcie oszacowano procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania w budżecie sektora. 23 proc. stanowią pieniądze samorządowe, 13 proc. rządowe, a 10 proc. – darowizny od instytucji i firm. Darowizny od osób prywatnych to 15 proc., a działalność gospodarcza – 6 proc.

Najpoważniejsze problemy NGO

- Kwestie związane z zapewnieniem materialnego funkcjonowania organizacji są nadal kluczowymi bolączkami stowarzyszeń i fundacji. – napisały autorki. Wskazało na niego 72 proc. NGO, o 15 pkt proc. więcej niż trzy lata wcześniej. Większość stowarzyszeń i fundacji (55 proc.) wciąż wskazuje na nadmierną biurokrację i formalności jako utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Problem ten narasta od dekady. Niemal połowa fundacji i stowarzyszeń uważa, że nieprecyzyjne regulacje stanowią barierę, co oznacza wzrost aż o 19 punktów procentowych w porównaniu do 2021 roku. Ale też NGO coraz częściej borykają się z brakiem osób chętnych do zaangażowania się w działania organizacji. – zauważa ten problem 61 proc. organizacji, o 8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.