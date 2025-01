Czy umiemy się dzielić z innymi?

Dane o tym, ile organizacji pozarządowych (NGO) działa w Polsce, jakimi pieniędzmi dysponują, ile osób w nich pracuje, a ile im pomaga i na co wydają pieniądze, są rozproszone w wielu źródłach. Większość dotyczy 2023 r., choć część informuje, jak wydawały pieniądze już w 2024 r.

Reklama

Rozdrobniony sektor

– Ze 105 tys. zarejestrowanych organizacji ekonomii społecznej ponad 32 tys. to jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie i organizacje wyznaniowe – podał GUS. Oznacza to, że działa ok. 70 tys. NGO, i tak szacowało Stowarzyszenie Klon/Jawor dwa lata temu (kolejny raport ma przedstawić w połowie roku). GUS podał, że wszystkie organizacje miały ok. 51 mld zł przychodów, połowa miała więcej niż 42 tys. zł. I choć najbardziej znane są największe fundacje (często związane z firmami: TVN, Polsat, Orlen lub PZU), to ok. 60 proc. działa lokalnie, co najwyżej w powiecie, a tylko niespełna co piąta w całym kraju. Kwota, którą dysponują NGO, mocno wzrosła w 2022 r. Miały wówczas 47 mld zł przychodów, ponad 12 mld zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z zaangażowania w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wzrosło też zaufanie do sektora. Z badania Klon/Jawor „Ufamy, ale… Polski i Polacy o organizacjach pozarządowych” wynikało, że 63 proc. respondentów ufało NGO i był to drugi wynik po małych firmach (64 proc.). NGO nie ufał co piąty respondent, a nie miał o nich zdania co szósty.

Sektor jest rozdrobniony finansowo. Co prawda brak badań bieżących, ale z tych sprzed trzech lat wynika, że co trzecia organizacja miała od kilku do 10 tys. zł przychodu, trochę więcej od 10 tys. do 100 tys. zł. A najbogatsze – powyżej 1 mln zł – to ok 6 proc.

Prawie 33 tys. organizacji to typowe stowarzyszenia (są jeszcze sportowe), a 20 tys. – fundacje. Pomimo tej różnicy w liczbie oba typy organizacji dysponowały podobnymi funduszami, po ponad 18 mld zł w 2023 r. Obie te grupy zatrudniały ok. 133 tys. pracowników, choć prawie połowa działała tylko dzięki wolontariatowi działaczy i członków.

GUS oszacował, że ponad 43 proc. pieniędzy, które miały NGO, to pieniądze publiczne. Nie oznacza to, że wszystko dostały w formie zbiórek i wpłat. NGO ubiegają się o granty krajowe i zagraniczne, biorą udział w konkursach organizowanych przez samorządy i rząd, dostają także od samorządów i rządu dotacje. W NGO pracowało 190 tys. osób, znacznie więcej pomaga jako wolontariusze, z niektórych badań wynika, że może to być 3 mln. W tej liczbie są także działający w i na rzecz organizacji wyznaniowych.