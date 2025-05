Kim jest Władimir Bogdanow?

Urodzony niedaleko Surgutu na Syberii Władimir Bogdanow jest od dawna związany z naftową branżą regionu Tiumeńskiego. To on kupił Surgutnieftiegaz ćwierć wieku temu i zbudował z prowincjonalnej firmy czwarty koncern paliwowy Rosji. Nie wiadomo skąd miał dość pieniędzy na kupno, ale od początku postawił na rosyjski rynek i bazowanie ma własnych środkach. Surgunieftiegaz nie bierze kredytów, a co zarobi, to odkłada na konta bankowe. I udanie ten kapitał powiększa. Bogdanow unika publicznych wystąpień, nie wypowiada się ani o firmie, ani o gospodarce w ogóle. Za to dużo inwestuje w samym Surgucie.

Dzięki koncernowi zapyziałe, półmilionowe, prowincjonalne miasto wyładniało i może pochwalić się kilkoma niezwykłymi budowlami. Np. centrum handlowo-rozrywkowe Wierszina zaprojektował znany architekt holenderski Erick van Egeraat. Budowla została uznana za najoryginalniejsze centrum handlowe na świecie w 2011 r., w prestiżowym rankingu NAI Becar. Równie ciekawy jest niebieski wieżowiec samego koncernu czy wiszący most nad Obem, zasponsorowany miastu przez Surgutnieftiegaz.