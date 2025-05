Sefcović zauważył, że łączne potencjalne stawki celne, jakimi Trump zagroził Europie są liczbami astronomicznymi. — Daliśmy Amerykanom jasno do zrozumienia, że to niesprawiedliwe, nieuczciwe — powiedział. Komisarz zapytany, czy zgodziłby się na cło 10 proc. jako podstawę do rozmów odparł, że Unia uważa ją za bardzo wysoki poziom, co sugeruje, że nie zgodzi się na umowę z takim cłem.

Sprzedawcy obuwia w USA chcą wyłączenia z ceł

Amerykańska federacja producentów i detalistów w handlu obuwiem FDRA reprezentująca 76 podmiotów (m. in. Nike, Adidas America, Skechers, Deckers Brands, Capri Holdings, Under Armour, VF Corp.) zwróciła się w piśmie do prezydenta Trumpa, podpisanym przez 76 firm, o zwolnienie obuwia z ceł wzajemnych. Organizacja wyjaśniła, że ten sektor ma już do czynienia ze znacznymi obciążeniami często w postaci stawek 20 proc., 37,5 proc. lub więcej, dotyczącymi także butów dla dzieci, przed wejściem w życie nowych ceł.

„Ze względu na charakter amerykańskiego przemysłu obuwniczego firmy produkujące i sprzedające, także rodziny są zagrożone w istnieniu tak dużymi podwyżkami kosztów. Setkom firm grozi likwidacja” — stwierdzono. Sygnatariusze pisma zwrócili się „‚o bardziej ukierunkowane podejście, skupiające się raczej na strategicznych wyrobach, a nie na podstawowych towarach konsumpcyjnych” — cytuje Reuter.