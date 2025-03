Tylko czy rynki typu Brazylia są w stanie zapełnić lukę po Zachodzie w razie rozprzestrzenienia się wojny handlowej?

Chińską odpowiedzią jest dywersyfikacja. Zresztą określenie Zachód powinniśmy rozbić na Stany Zjednoczone, osobno inne państwa pozaeuropejskie, takie jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia, oraz osobno Unia Europejska. Dla Chin coraz ważniejsze staje się też globalne południe, bo to są partnerzy, z którymi Chiny mogą dalej rozwijać swoją wymianę gospodarczą. Tam jest dużo przestrzeni, może nie na sprzedaż drogich chińskich produktów wysokich technologii, ale na wszystko inne.

A jak w tym układzie mieści się Unia Europejska? Tutaj też grozi wojna handlowa.

Unia nadal jest bardzo ważna dla Chin, oczywiście przede wszystkim ze względu na eksport z Państwa Środka. Chiny na pewno będą robić wszystko, żeby relacje gospodarcze z UE były poprawne. Na ile tylko się da, biorąc pod uwagę, jak bardzo boimy się chińskiej nadwyżki produkcji. Solą w oku są wspomniane samochody elektryczne, ale moim zdaniem Unia Europejska dobrze wie, że żadna wojna nie pomoże. UE próbuje ratować swoją przewagę konkurencyjną w niektórych obszarach, tam gdzie jest to jeszcze możliwe, w odniesieniu do samochodów elektrycznych straciła już tę szansę. Ale tak bym traktował próby spowolnienia zalewu chińskimi produktami rynku europejskiego: to raczej próby ratowania siebie niż wojna gospodarcza. Nie sądzę, żeby Chiny i Europa chciały do czegoś takiego doprowadzić.

Jednak jaka może być odpowiedź Chin, gdyby doszło do wzrostu napięcia?

Oni pragmatycznie podchodzą do rzeczywistości. Unia Europejska jest potrzebna Chinom, więc wydaje mi się, że Chiny będą robić wszystko, żeby wymiana handlowa była w miarę OK. Ale możemy twardo negocjować, mamy karty przetargowe, europejscy konsumenci są dla Chin bardzo ważni.

Ale w którą stronę negocjować? Są pomysły, żeby chiński import zastąpić chińskim inwestycjami.

To prawda. Kiedyś udało się zmusić Japończyków do przenoszenia produkcji samochodów. Można próbować zmusić chińskie firmy do inwestowania tutaj, na razie udaje się to tylko na Węgrzech. Ale to tylko jeden element – inne pomysły opierają się na równym polu do gry, takich samych zasadach. Jeżeli Chiny blokują swój rynek na niektóre produkty, to Europa niech robi analogicznie. Swoją drogą to wszystko oznacza odejście od zasad wolnego handlu na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego.

Unia Europejska powinna pomyśleć, że w jej własnym interesie również jest dywersyfikacja. To, aby uniezależniać się od Stanów Zjednoczonych i tak naciskać Chińczyków, żeby Europa z obrotu handlowego miała jak najwięcej korzyści.